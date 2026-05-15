Od boiska do hali. Historia Andrzeja Biangi

Trzecie spotkanie cyklu „Poniedziałki z historią” skieruje uwagę uczestników w stronę postaci, której życiorys splata się z wieloma rozdziałami historii Olimpii Elbląg oraz polskiego futbolu. Bohaterem najbliższego wydarzenia będzie Andrzej Bianga, były zawodnik i trener Olimpii, a także selekcjoner reprezentacji Polski w futsalu.

Jego historia obejmuje zarówno boiskową codzienność drugoligowej Olimpii lat osiemdziesiątych, ale także późniejsze doświadczenia szkoleniowe na poziomie klubowym oraz reprezentacyjnym. W przestrzeni przy Agrykola 8 ponownie pojawi się opowieść wykraczająca poza same wyniki i tabele. Bianga należy do grona ludzi, których piłkarska droga prowadziła przez różne środowiska, epoki i odmiany futbolu. Wychowanek Bałtyku Gdynia, reprezentant Polski U-21, zawodnik Olimpii Elbląg w okresie jej gry na zapleczu ekstraklasy, później trener związany z odbudową klubu po trudnych latach i wreszcie szkoleniowiec reprezentacji Polski w futsalu. Tego typu biografie pokazują, jak szerokim i wielowymiarowym zjawiskiem pozostaje sportowa historia Olimpii.

Szczególne miejsce w pamięci kibiców zajmuje okres gry Biangi w żółto-biało-niebieskich barwach w latach osiemdziesiątych. Był częścią zespołu, który rywalizował na wysokim poziomie drugoligowym i tworzył jedną z mocniejszych drużyn w historii klubu. Wspomnienia tamtych czasów prowadzą między innymi do legendarnego meczu Pucharu Polski z Legią Warszawa z 1986 roku, który do dziś funkcjonuje jako jeden z symbolicznych momentów przy Agrykola. Sam Bianga po latach mówił o tamtym spotkaniu z wyraźnym niedosytem, podkreślając, że Olimpia była bardzo blisko sprawienia jednej z największych sensacji w historii klubu.

Jego przygoda nie kończy się jednak na boisku. Po zakończeniu kariery piłkarskiej Andrzej Bianga rozpoczął drogę trenerską, która zaprowadziła go do wielu klubów Pomorza i Warmii, ale szczególne znaczenie ponownie miała Olimpia Elbląg. W 2003 roku przejął drużynę w trudnym momencie organizacyjnym i sportowym. Mimo spadku z III ligi zdołał odbudować zespół, a kilka lat później wywalczył awans z IV ligi, tworząc fundament pod dalszy rozwój klubu. W pamięci kibiców zapisał się jako szkoleniowiec związany z okresem odbudowy i stopniowego odzyskiwania sportowej stabilności.

Drugim ważnym wymiarem działalności Biangi pozostaje futsal. Jako trener reprezentacji Polski współtworzył jeden z ważniejszych momentów w historii tej dyscypliny w kraju, prowadząc kadrę do pierwszego od 17 lat awansu na mistrzostwa Europy. Jego doświadczenie obejmuje więc zarówno futbol trawiasty, jak i halowy, a perspektywa człowieka funkcjonującego przez dekady w różnych obszarach piłki nożnej może stać się jednym z najciekawszych elementów nadchodzącego spotkania.

Cykl „Poniedziałki z historią” coraz wyraźniej przybiera formę klubowego archiwum mówionego, w którym obok wspomnień sportowych pojawiają się również opowieści o przemianach organizacyjnych, realiach dawnych lig oraz kulisach pracy trenerów i zawodników. Spotkania tego typu pozwalają spojrzeć na historię Olimpii nie tylko przez pryzmat wyników, ale także ludzi, którzy przez lata tworzyli jej codzienność i budowali znaczenie klubu w lokalnym środowisku.

„Poniedziałki z historią” - trzecie spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 18 maja, o godz. 17:00, w sali konferencyjnej w budynku klubowym Olimpii przy ul. Agrykola 8. Wstęp wolny.