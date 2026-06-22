Od podium do kadry województwa

Turniejowe podium, powołania do kadry województwa i reprezentacyjny mecz w Elblągu. W ostatnich dniach młodzi zawodnicy oraz zawodniczki Olimpii Elbląg regularnie dawali o sobie znać.

Finał rocznika 2016

Bardzo udany występ zanotowali zawodnicy z rocznika 2016, którzy wzięli udział w turnieju Kopernik Cup. Młodzi olimpijczycy rozegrali dziesięć spotkań, z których wygrali osiem. Strzelili przy tym aż 39 bramek i dotarli do finału, kończąc rywalizację na drugim miejscu w gronie 24 drużyn. Indywidualne wyróżnienie przypadło Tymonowi Błażejczykowi, wybranemu najlepszym bramkarzem turnieju. Dla młodego golkipera było to potwierdzenie dobrej postawy całego zespołu, który przez cały weekend należał do najskuteczniejszych ekip zawodów.

„Ajax” z Agrykola na podium

Na podium stanął również rocznik 2017. Podopieczni Adriana Tytka uczestniczyli w II Memoriale Bohdana Basa w Dobrym Mieście. Organizatorzy przygotowali formułę inspirowaną Ligą Mistrzów, dlatego każda drużyna występowała pod nazwą jednego z europejskich klubów. Młodzi piłkarze Olimpii wcielili się w rolę Ajaxu Amsterdam. Po wyjściu z grupy pokonali w ćwierćfinale zespół występujący jako FC Barcelona. Ostatecznie zakończyli turniej na trzecim miejscu, wygrywając mecz o podium z „Celtikiem”, czyli Stomilem Olsztyn. Wyniki w tej kategorii wiekowej nie są najważniejsze, ale regularna rywalizacja z różnymi przeciwnikami pozostaje ważnym elementem rozwoju.

Pięciu olimpijczyków w kadrze województwa

Dobre występy młodych zawodników znajdują odzwierciedlenie także w decyzjach trenerów kadr wojewódzkich. Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej ogłosił powołania na Turniej Finałowy Pucharu im. Kazimierza Górskiego w Policach, a wśród nominowanych znalazło się aż pięciu zawodników Olimpii Elbląg z rocznika 2013. Powołania otrzymali: Bartosz Komorowski, Olaf Sambor, Piotr Grynis, Mikołaj Molski oraz Michał Gadaj. To aż jedna czwarta całej, dwudziestoosobowej kadry WMZPN.

Reprezentacyjny akcent także w piłce kobiecej

Młodzieżowe reprezentacje województwa pojawią się w najbliższych dniach również w Elblągu. 24 czerwca, o 10:30, na boisku przy ul. Skrzydlatej kadra WMZPN dziewcząt U-13 zmierzy się w meczu kontrolnym z reprezentacją niemieckiego Landu Dolna Saksonia. Wśród powołanych zawodniczek znalazła się również reprezentantka Olimpii Elbląg Magdalena Filc. Dla młodej piłkarki będzie to kolejna możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w barwach województwa i zebrania cennego doświadczenia w międzynarodowej rywalizacji.

Sukces sportowy młodych olimpijczyków ma również wymiar edukacyjny. Około 90 procent zawodników kadry stanowią uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Elblągu. Jak podkreśla trener Łukasz Budziwojski, szkoła odgrywa istotną rolę w procesie szkolenia, umożliwiając skuteczne łączenie nauki z codziennymi treningami oraz stwarzając warunki do harmonijnego rozwoju młodych piłkarzy. W drużynie, która wywalczyła awans do Centralnej Ligi Juniorów U-15, znaleźli się uczniowie klasy VII A SMS, wspierani przez Gniewosława Kościuka z klasy VIII A oraz Michała Gadaja i Bartosza Komorowskiego z klasy VI A.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg