Olimpia zagra tuż przed świętami 

Czy w Wielki Czwartek obejrzymy wielki mecz oczywiście nie wiemy, ale z nieukrywaną nadzieją liczymy, że poziom emocjonalny będzie równie ogromny jak w pierwszej rundzie. Spotkanie pomiędzy Wisłą Puławy, a Olimpią Elbląg do obejrzenia w TVP Sport.

We wrześniu ubiegłego roku obie drużyny zabrały swoich kibiców na rollercoaster. Do 88. minuty prowadzili żółto-biało-niebiescy, minutę później wydawało się, że wygrana została wypuszczona z rąk po bramce urody przepięknej, być może nawet po strzale życia Kamila Kumocha. Wówczas słyszalny był jęk zawodu wśród kibiców Olimpii, w końcu ich drużyna stworzyła mnóstwo sytuacji, grali świetnie, wygrana wydawała się w pełni zasłużona. Emocje jednak się nie skończyły. W doliczonym czasie gry Andrzej Witan wznawia, po chwili Kamil Bartoś odzyskuje prowadzenie. To wciąż nie koniec, trwał doliczony czas gry! Michał Kuczałek odpalił zza pola karnego, zrobiło się 3:1. Okazało się, że gol niezwykle ważny, bo jeszcze przed końcowym gwizdkiem sędzia wskazał na “wapno”. Dawid Retlewski strzelił, ale ostatecznie Olimpia wygrała 3:2.

Takie emocje przed rewanżem weźmiemy w ciemno. Swoją drogą mecz będzie transmitowany w TVP Sport, a w ogólnym rozrachunku obie drużyny zmierzą się po raz 12. w historii. Lepszy bilans należy do Olimpii, która wygrywała pięciokrotnie, cztery mecze kończyły się podziałem punktów, dwa razy wygrywała Wisła Puławy.

Spotkanie w ramach 26. kolejki odbędzie w czwartkowy (28 marca) wieczór. Dla żółto-biało-niebieskich zakończy się seria trzech meczów wyjazdowych, po Świętach Wielkanocnych doczekamy się w końcu spotkania przy Agrykola 8. Sama forma Olimpii to temat rozległy, sinusoida emocji. Niedawno przełamanie na wyjazdach i zwycięstwo z GKS-em Jastrzębie, potem wyrównane zawody z Pogonią Siedlce ostatecznie zakończone porażką. Brak kilku meczowej serii z systematycznym zbieraniem punktów ma swoje odzwierciedlenie w tabeli. Olimpia znajduje się na 11. miejscu z 33. punktami. Do strefy barażowej traci 3 oczka, przewaga nad spadkową wynosi 6 punktów.

Owa przewaga nad miejscami oznaczającymi opuszczenie II ligi to również dystans dzielący Olimpię i Wisłę. 27 punktów to aktualny dorobek puławian. Ich obecna pozycja jest daleka od wymarzonej, daleka od wyników, do których przyzwyczaili w ostatnim sezonie. Wisła w minionej kampani grała w barażach o I ligę. W czerwcu 2023 r. odpadli w półfinałowym spotkaniu o zaplecze Ekstraklasy ze Stomilem Olsztyn. Pozostali na trzecim szczeblu rozgrywek, na którym występują trzeci sezon z rzędu.

Po przegranej w Olsztynie doszło do istotnej zmiany. Po 3,5 roku nie przedłużono umowy z Mariuszem Pawlakiem, który pracował w klubie od 6 listopada 2019 roku. Z Wisłą wywalczył awans do II ligi, następnie było pewne utrzymanie, a w 2023 roku doprowadził puławian do baraży. W jego miejsce zatrudniono Michała Pirosa. 38-letni szkoleniowiec przez wcześniejsze trzy lata prowadził Legionovię.

Puławianie od dłuższego czasu mają swoje problemy, czekają na zwycięstwo od października ubiegłego roku. Zimą w Puławach doszło do kolejnej zmiany trenera. Wspomnianego Pirosa zastąpił Mikołaj Raczyński, pracujący wcześniej jako asystent Marka Zuba w pierwszoligowej Stali Rzeszów. Bilans meczów pod batutą “nowej miotły” to pięć remisów oraz porażka. W ostatniej kolejce Wisła podzieliła się punktami w wyjazdowym spotkaniu z Polonią Bytom (2:2).

Bilans konfrontacji

11 meczów: 5 zwycięstw Olimpii, 4 remisy, 2 zwycięstwa Wisły Puławy.

bramki 13:11 dla Olimpii

10.11.2012 r. Wisła Puławy - Olimpia Elbląg 0:1 (Ślifirczyk)

09.06.2013 r. Olimpia Elbląg - Wisła Puławy 0:0

09.11.2013 r. Olimpia Elbląg - Wisła Puławy 2:1 (Graczyk, Leśniewski)

01.06.2014 r. Wisła Puławy - Olimpia Elbląg 1:1 (Leśniewski)

14.10.2017 r. Wisła Puławy - Olimpia Elbląg 0:0

09.05.2018 r. Olimpia Elbląg - Wisła Puławy 1:1 (Kolosov)

02.10.2021 r. Wisła Puławy - Olimpia Elbląg 2:3 (Winsztal, Stanisławski, Senkevich)

16.04.2022 r. Olimpia Elbląg - Wisła Puławy 0:2

03.09.2022 r. Olimpia Elbląg - Wisła Puławy 2:1 (Wenger, Senkevich)

08.04.2023 r. Wisła Puławy - Olimpia Elbląg 1:0

15.09.2024 r. Olimpia Elbląg - Wisła Puławy 3:2 (Senkevich, Bartoś, Kuczałek)

Wisła Puławy - Olimpia Elbląg w czwartek, 28 marca, godz. 17.. Transmisja spotkania w WP Pilot oraz online w aplikacji i na stronie internetowej TVP Sport.

