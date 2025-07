Nareszcie weekend: filmy i koncerty

Jest piątek, to przedstawiamy najciekawsze wydarzenia kulturalne i nie tylko, które w weekend odbywać się będą w Elblągu i okolicach.

18 lipca

Będzie okazja przypomnieć sobie film „Ostatnia rodzina". Seans w kinie Światowid o godzinie 18. To kolejny film pokazywany z okazji 20 rocznicy powstania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

19 lipca

Na początek zapraszamy do Centrum Handlowego „Ogrody“, gdzie na parkingu przy ul. Żyrardowskiej czekać będzie strefa sportowo - rekreacyjna. W programie m. in. boisko do mini piłki nożnej, boisko do badmintona, boisko do koszykówki ulicznej, stół do teqball, cymbergaje, piłkarzyki, tor z hulajnogami elektrycznymi oraz strefę gier i zabaw dla dzieci.

Miłośnicy muzyki klasycznej mają niepowtarzalną okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu artystycznym. Na scenie wystąpi olsztyński zespół kameralny Pro Musica Antiqua, który od lat zachwyca publiczność interpretacjami dzieł muzyki dawnej i współczesnej. Artyści zaprezentują utwory europejskich kompozytorów – od baroku aż po XX i XXI wie. Początek o godz. 19 w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku

A dzień proponujemy zakończyć filmowo. Około 21.30 na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno - Historycznego rozpocznie się seans filmu „Emilia Perez" w reż. Jacquesa Audiarda.

20 lipca

Pierwszy posiłek dnia czyli śniadanie proponujemy zjeść na trawie dziedzińca Galerii EL. Od 10 do 14 odbywać się będą rozmaite aktywności. To swobodne i otwarte wydarzenie, które łączy leniwe piknikowanie z muzyką na żywo i warsztatami artystycznymi. Bierzcie ze sobą rodzinę, przyjaciół, kocyk, coś do jedzenia, planszówki, dzieci i dobre nastawienie.

To może być doskonały pomysł na niedzielny spacer po Starym Mieście. Uczestnicy, ruszą śladami tajemnic elbląskiej Starówki, otrzymując specjalne mapy z zaznaczonymi lokalizacjami do odkrycia. Startujemy o godzinie 12:00 przy Bramie Targowej.

Weekend kończymy piosenkami wodą pisanymi. Marta Kania, żeglarka i piosenkarka wystąpi w muszli w Bażantarni. Jej piosenki - opowieści przesycone są tematyką wody i z lekkością wpisują się w różne nurty muzyczne, takie jak piosenka żeglarska, turystyczna czy poezja śpiewana. Zapraszamy o godz. 17, wstęp wolny.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.