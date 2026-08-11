Pucharowy przystanek: Tyrowo

W środę (12 sierpnia) Olimpia zamieni ligowe granie na pucharową rywalizację i rozpocznie walkę o Wojewódzki Puchar Polski. Pierwszą przeszkodą będzie niżej notowany LKS Tyrowo, więc spotkanie może być dobrą okazją dla zawodników, którzy na początku sezonu dostawali mniej minut.

Przypomnijmy: Olimpia dołącza do rozgrywek dopiero w drugiej rundzie. Zgodnie z regulaminem z udziału w pierwszym etapie zwolniono wszystkie drużyny III ligi oraz trzy najwyżej sklasyfikowane zespoły poprzedniego sezonu IV ligi. Dzięki temu pucharową rywalizację od tego etapu rozpoczynają Olimpia Elbląg, Concordia Elbląg, Polonia Lidzbark Warmiński i Stomil Olsztyn. Pierwszym rywalem elblążan będzie LKS Tyrowo, występujący w drugiej grupie klasy okręgowej. Poprzedni sezon drużyna zakończyła na dziewiątym miejscu z dorobkiem 37 punktów. Latem w Tyrowie postawiono przede wszystkim na ciągłość. Większość kadry pozostała w klubie, a do zespołu dołączył między innymi Igor Chyrzyński z Motoru Lubawa. Na kolejny sezon pozostali także Szymon Wójcik i młodzieżowiec Daniel Dudak, natomiast po półrocznej przerwie wrócili Paweł Wilamowski i Rocco De Rosa.

Przygotowania LKS były krótkie. W sparingach zespół pokonał Grunwald Gierzwałd 4:2 i przegrał z Olimpią Olsztynek 3:4. Puchar rozpoczął natomiast bardzo konkretnie, wygrywając na wyjeździe z MKS Miłakowo 4:1. Ligowy start był bardziej nierówny. Najpierw przyszła porażka 0:4 z Radomniakiem Radomno, a następnie zwycięstwo 1:0 nad MKS Działdowo. Decydującą bramkę w 87. minucie zdobył Paweł Wilamowski. Olimpia występuje dwa poziomy wyżej i każdy inny scenariusz niż awans elblążan będzie dużą niespodziankę, ale mecze pucharowe lubią sensacje, mają własną logikę. Dla gospodarzy środowe spotkanie będzie jednym z najważniejszych wydarzeń sezonu, dla gości przede wszystkim zadaniem do wykonania.

Trener Karol Przybyła najpewniej wykorzysta spotkanie do szerszej rotacji składem. W sobotnim, wygranym 4:2 meczu z Polonią Lidzbark Warmiński w kadrze zabrakło Dominika Kozery i Szymona Krawczyka, więc pucharowe starcie z rywalem z klasy okręgowej może być dla nich okazją do złapania minut. Podobną szansę mogą otrzymać inni zawodnicy, którzy dotychczas grali mniej, chociażby wracający po kontuzji Jakub Pieczarka, Kacper Łaszak czy młodzieżowiec Błażej Bąk, sprawdzany już podczas letnich sparingów. Rotacja rotacją, ale do Tyrowa Olimpia nie jedzie towarzysko. Cel jest konkretny: awans. Przy okazji szkoleniowiec może dostać kilka odpowiedzi dotyczących szerokości kadry.

LKS Tyrowo - Olimpia Elbląg w środę, 12 sierpnia, godz. 17:30

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