Zaległości zostaną odrobione

W pierwszej rundzie w tym sezonie Olimpia pokonała imienniczkę z Grudziądza 1:0 (fot. Mikołaj Sobczak, archiwum portEl.pl)

Ten mecz miał zakończyć granie w roku 2023, ale na początku grudnia jak w filmie Miś: “jest zima, to musi być zimno” i w dodatku boisko było zmrożone. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze i obecny termin (środa, 6 marca) wydaje się niezagrożony.

“Najbliższy oponent jest obecnie najlepszy w II lidze. Oczywiście, mamy początek sezonu, daleko idących wniosków nie należy wyciągać, przetasowań będzie jeszcze sporo”. - zdania przed pierwszym meczem nie tyle prorocze, jednak sugestywne, w końcu piłka nożna widziała wiele. Wówczas Olimpia Grudziądz przyjeżdżała do Elbląga jako lider, przed rewanżem sytuacja jest zgoła odmienna. Zespół z kujawsko-pomorskiego jest na przedostatnim miejscu, ale tylko dzięki lepszemu bilansowi bramek od ostatniej Sandecji Nowy Sącz (obie drużyny mają po 18 punktów). Obecny sezon jest jednak na tyle wyrównany, że nie zarazykujemy stwierdzeniem, że po rozegraniu wszystkich kolejek Grudziądz pożegna się z ligą centralną. Poza tym decydenci klubowi postanowili wstrząsnąć kadrą, przewietrzyli skład i to znacznie. Wymiana 12 na 12. Dwunastu nowych, dwunastu pożegnano. Zespół Mariusza Pawlaka wzmocnili m.in. napastnicy Szymon Krocz i Patryk Czarnowski, boczny obrońca Igor Maruszak, Ukrainiec Iwan Ciupa czy sprowadzony ze Szwecji Fardin Rabet. Z klubu odeszli chociażby Aghwan Papikjan oraz Patryk Winsztal, były zawodnik Olimpii, który dla elblążan strzelił jedną bramkę w czternastu występach w sezonie 2021/22. W minionej kampanii rozegrał dla grudziądzan 30 spotkań, zdobył 9 bramek, w rundzie jesiennej bieżących rozgrywek wystąpił w 16 meczach. Napastnik przeniósł się do ŁKS-u Łomża, która rywalizuje w tej samej III lidze co Concordia Elbląg, a klubowym kolegą Winsztala jest chociażby Kamil Wenger, który również zimą przeniósł się do miasta znad rzeki Narew. Olimpia Grudziądz rozegrała w tym roku dwa mecze, oba zakończyła podziałem punktów. Inauguracja przypadła we Wronkach, gdzie w roli gospodarza występuje Lech II Poznań, gole nie padły. W drugim meczu Olimpia grała na własnym terenie z liderem Kotwicą Kołobrzeg i również bramek nie odnotowano. Można podkreślić, że gospodarze w dwumeczu z drużyną aspirującą do awansu nie przegrała, zdobyła łącznie cztery punkty. Imienniczka z Grudziądza nie zdobyła jednak punktów z elblążanami. W meczu rundy jesiennej żółto-biało-niebiescy wygrali 1:0 po golu Macieja Famulaka. Można przypomnieć, że obie drużyny spotkały się także podczas letnich przygotowań. W meczu na stadionie przy ul. Moniuszki lepsi okazali się goście, wygrywając 3:2. W składzie Olimpii Grudziądz znajduje się także piłkarz z okolic Elbląga, którego w przeszłości trenował m.in. Adam Boros. Mowa o Damianie Kostkowskim, który urodził się w niedalekim Malborku, kiedyś reprezentował m.in. Barkas Tolkmicko, ale również drugoligową Stal Rzeszów oraz Kotwicę Kołobrzeg. Występ Kostkowskiego jest niezagrożony, ale w barwach Olimpii Grudziądz nie obejrzymy Konrada Gutowskiego posiadający w piłkarskim CV występy dla żółto-biało-niebieskich (w sezonie 2021/22: 11 spotkań). Podstawowy zawodnik biało-zielonych zerwał więzadła krzyżowe. Bilans konfrontacji: 11 meczów: 3 wygrane Olimpii Elbląg, 4 remisy, 4 przegrane bramki: 14-11 dla Olimpii Grudziądz 29.10.1995 r. - Olimpia Grudziądz - Olimpia Elbląg 0:3 (Bykowski x2, Nowogrodzki) 01.06.1996 r. - Olimpia Elbląg - Olimpia Grudziądz 1:1 (Kaczmarczyk) 02.10.1998 r. - Olimpia Elbląg - Olimpia Grudziądz 0:0 08.05.1999 r. - Olimpia Grudziądz - Olimpia Elbląg 3:2 (Lepka, Sznaza) 08.10.2011 r. - Olimpia Elbląg - Olimpia Grudziądz 0:0 09.05.2012 r. - Olimpia Grudziądz - Olimpia Elbląg 3:0 08.09.2018 r. - Olimpia Grudziądz - Olimpia Elbląg 3:0 30.03.2019 r. - Olimpia Elbląg - Olimpia Grudziądz 0:0 07.11.2020 r. - Olimpia Elbląg - Olimpia Grudziądz 3:1 (Surdykowski, Zyska, Bawolik) 01.05.2021 r. - Olimpia Grudziądz - Olimpia Elbląg 3:1 (samobój) 05.08.2023 r. - Olimpia Elbląg - Olimpia Grudziądz 1:0 (Famulak) Olimpia Grudziądz - Olimpia Elbląg w środę, 6 marca, godz. 18.. Transmisja spotkania w WP Pilot. Patronem medialnym ZKS Olimpii Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

qba