Żółto-biało-niebieska przysięga

12 kwietnia 2026 roku zapisze się w historii największego elbląskiego klubu sportowego w sposób szczególny. Przy okazji trzecioligowego spotkania Olimpii z Legią II Warszawa odbędzie się uroczyste ślubowanie młodych zawodników na sztandar Związkowego Klubu Sportowego Olimpia Elbląg. Niewątpliwie wydarzenie symboliczne, ale również głęboko zakorzenione w idei funkcjonowania klubu, w którym rozwój i wychowanie dzieci oraz młodzieży odgrywają rolę fundamentalną.

Ślubowanie na sztandar stanowić będzie sformalizowany akt przyrzeczenia, w którym młodzi zawodnicy zobowiązują się przestrzegać określonych zasad, wartości i obowiązków. Sztandar symbolizuje tożsamość, honor i tradycję wspólnoty. Od tego dnia będzie towarzyszył najważniejszym uroczystościom klubu, a pierwszą z nich stanie się ślubowanie piłkarzy Akademii.

Symbol, który trwa

Z uwagi na zbliżającą się uroczystość, warto na moment zatrzymać się przy jego historii. Opowieść jest ciekawa i wielowątkowa, rozpisana na dwa wyraźne etapy. Pierwszy dotyczy „starego”, historycznego sztandaru, którego początki sięgają 17 grudnia 1966 roku. Właśnie wtedy, przy okazji obchodów 20-lecia istnienia, ZKS Olimpia otrzymała pierwszy sztandar, symbol, który przez blisko sześć dekad towarzyszył elbląskim sportowcom i pozostawał niemym świadkiem sukcesów, porażek oraz codziennej pracy.

Nowy sztandar

Jego losy zasługują na osobny opis. Zmiany w dacie powstania klubu, symbolach graficznych, w tym herbie Olimpii, oraz naturalne „zmęczenie” fizyczne historycznego sztandaru sprawiły, że pojawiła się potrzeba stworzenia nowego, aktualnego symbolu. Doskonałą okazją stał się jubileusz 80-lecia klubu w 2025 roku. Opiekunowie dotychczasowego sztandaru, wśród których od pewnego czasu byli byli zawodnicy i trenerzy Olimpii, uznali, że nadszedł czas jego „odpoczynku” przy zachowaniu pełnego szacunku. Gdy historyczny sztandar znalazł swoje honorowe miejsce w budynku klubu przy A8, rozpoczęto starania o pozyskanie nowego. Fundatorów wsparli byli piłkarze i trenerzy, a jako pierwszy do akcji włączył się prezydent Elbląga dr Michał Missan, stając się głównym fundatorem. Drugim sponsorem zostali niezawodni Oldboje Olimpii. W ten sposób ZKS Olimpia Elbląg podczas skromnej gali jubileuszowej otrzymała nowy, równie piękny i pełen znaczenia sztandar.

Autorzy symboli

Od kilku lat badacze historii Olimpii próbują ustalić autorstwo herbu i sztandaru klubu. Dziś można mówić o przełomie. Trenerowi Lechowi Strembskiemu udało się rozwikłać tę zagadkę, a konsekwentne poszukiwania przyniosły oczekiwany efekt. Autorem projektu zarówno znaczka, jak i sztandaru z lat 60. był Leonid Świderski, zasłużony i niezwykle aktywny działacz sportowy.

Ustalenia potwierdził Jerzy Duda, były piłkarz i trener Olimpii oraz międzynarodowy sędzia łyżwiarstwa szybkiego. Przypomniał, że już w latach 50. Świderski działał w Zakładowym Klubie Sportowym Turbina Elbląg, następnie kierował sekcją kajakarską w Turmasie Elbląg, a w 1952 roku angażował się w Społeczną Sekcję Łyżwiarstwa przy Miejskim Komitecie Kultury Fizycznej w Elblągu. Był także cenionym sędzią łyżwiarstwa szybkiego, a w 1955 roku objął funkcję wiceprezesa w Zarządzie Stali Elbląg. Wszystkie te środowiska pozostawały w ścisłym związku z Zamechem, gdzie pracował w Biurze Konstrukcyjnym.

Zachowany projekt znaczka Olimpii, wykonany odręcznie przez Świderskiego, został zatwierdzony przez Zarząd Klubu 7 kwietnia 1963 roku, co potwierdzają podpisy prezesa Bogusława Strembskiego i sekretarza Zygmunta Prokopa.

Współczesna odsłona

Projekt nowego sztandaru został zaproponowany do szerokiej konsultacji środowisku sportowemu Olimpii przez trenera Lecha Strembskiego. Spotkał się z uznaniem wśród zawodników, działaczy, przedstawicieli kibiców, a także Urząd Miasta. Swoją pozytywną opinię, wraz ze szczegółowymi uwagami, wyrazili także profesjonalni plastycy z wrocławskiej wytwórni „Sztandary Haftowane”, gdzie został wykonany. Wszystkie najważniejsze elementy nowego projektu w prosty graficzny sposób zachowały historyczny przekaz poprzedniego sztandaru.

Ślubowanie

Uroczystość odbędzie się podczas najbliższego meczu ligowego z Legią II Warszawa. Atmosfera zapowiada się wyjątkowo, bo do Elbląga przyjadą kibice stołecznego klubu, przyjaciele fanów Olimpii. Stadion wypełni komplet widzów, a wśród nich młodzi piłkarze i piłkarki Akademii, którzy w przerwie meczu złożą uroczyste ślubowanie na nowy sztandar Olimpii Elbląg. Warto być tego dnia na A8, bo takie chwile zostają w pamięci na lata.