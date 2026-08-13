Awaryjne lądowanie w Malborku

Do potencjalnie niebezpiecznego wydarzenia doszło w środę (12 sierpnia). Podczas lądowania MIGa 29 doszło do zablokowania hamulców.

W środę (12 sierpnia) na malborskim lotnisku lądowały dwa samoloty MIG 29. Kończyły lot treningowy. W jednym z samolotów zablokowały się hamulce oraz zostały uszkodzone dwie opony. Samolot wylądował, jak informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych – nikomu nic się nie stało. Zgodnie z procedurami drugi samolot poleciał na zapasowe lotnisko.

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