Czy Kolej Nadzalewowa powróci?

- Istnieją najlepsze od lat warunki, by przywrócić połączenia na linii nr 254, kluczowej zarówno dla mieszkańców, jak i rozwoju regionu - mają odnośnie Kolei Nadzalewowej twierdzić włodarze, eksperci, przedstawiciele spółek kolejowych, o czym pisze portalsamorzadowy.pl. Czy kolej powróci?

- Najważniejszym ustaleniem jest decyzja o przygotowaniu pełnej dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki unijne na lata 2028-2034. Władze regionu chcą oprzeć wniosek na trzech filarach: analizie społeczno‑gospodarczej, badaniach potrzeb mieszkańców oraz zacieśnionej współpracy samorządów położonych wzdłuż Zalewu Wiślanego - podaje portal.

Kolej Nadzalewowa miałaby też być włączona do strategii rozwoju transportu szynowego województwa. Według przewidywań mogłaby przejąć część ruchu między Braniewem a Elblągiem w miejsce autobusów.

- Projekt powinien zakładać regularność kursów, integrację z transportem autobusowym, budowę parkingów Park&Ride oraz rozwój infrastruktury rowerowej - to część rekomendacji dotyczących potencjalnej inwestycji.

Samorządy mają zbadać potrzeby mieszkańców i przygotować odpowiednie analizy, by ubiegać się o pieniądze na rewitalizację kolei ze środków unijnych na lata 2028-2034.

Więcej na portalsamorzadowy.pl