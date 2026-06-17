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Czy Kolej Nadzalewowa powróci?

 Elbląg, Czy Kolej Nadzalewowa powróci?
Fot. arch. portEl.pl

- Istnieją najlepsze od lat warunki, by przywrócić połączenia na linii nr 254, kluczowej zarówno dla mieszkańców, jak i rozwoju regionu - mają odnośnie Kolei Nadzalewowej twierdzić włodarze, eksperci, przedstawiciele spółek kolejowych, o czym pisze portalsamorzadowy.pl. Czy kolej powróci?

- Najważniejszym ustaleniem jest decyzja o przygotowaniu pełnej dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki unijne na lata 2028-2034. Władze regionu chcą oprzeć wniosek na trzech filarach: analizie społeczno‑gospodarczej, badaniach potrzeb mieszkańców oraz zacieśnionej współpracy samorządów położonych wzdłuż Zalewu Wiślanego - podaje portal.

Kolej Nadzalewowa miałaby też być włączona do strategii rozwoju transportu szynowego województwa. Według przewidywań mogłaby przejąć część ruchu między Braniewem a Elblągiem w miejsce autobusów.

- Projekt powinien zakładać regularność kursów, integrację z transportem autobusowym, budowę parkingów Park&Ride oraz rozwój infrastruktury rowerowej - to część rekomendacji dotyczących potencjalnej inwestycji.

Samorządy mają zbadać potrzeby mieszkańców i przygotować odpowiednie analizy, by ubiegać się o pieniądze na rewitalizację kolei ze środków unijnych na lata 2028-2034.

 

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A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Nie jest tak, że gdyby ta kolej była potrzebna dla celów innych niż turystyczne, to działałaby do dzisiaj? Może jednak okazało się, że jeśli dziś praktycznie w każdym domu jest conajmniej jeden samochód, a odległość nawet z Tolkmicka to ledwie 20km i może 25min jazdy, to nikomu nie chce się iść i czekać na peronie na pociąg, nie mówiąc o zgraniu go z godzinami pracy? Kolej wąskotorowa w NDG działa sezonowo i może to jest także tutaj jedyna słuszna opcja (z ogromnym nakładem na promocję). W przeciwnym wypadku mimo nakładu i przywrócenia tej linii skończy po paru latach tak, jak już raz skończyła.
  • Fajnie by było, bo to również atrakcja turystyczna i myślę że największe zainteresowanie byłoby w sezonie. Może rozwinęła by się turystyka nad Zalewem Wiślanym, hotele, restauracje itd. To byłby bogaty region, zarządzający tylko trochę muszą ruszyć mózgownicą!
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    Zwolennik kolei nadzalewowej(2026-06-17)
  • I teraz pytanie czy te nieudolne władze miasta, będą w stanie ogarnąć temat reaktywacji linii kolejowej 254,gdyż jest to słuszna inwestycja w rozwój regionu. Ale jak się sprzedaje budynek dworca Elbląg Zdrój, to słabo widzę.
  • Prawda jest taka że jakby ludzie chcieli tą koleją jeździć to by jej nie zlikwidowano. Teraz każdy ma samochód i tak jak ktoś wyżej napisał, czekać na pociąg i jeszcze się nim wlec na co dzień to mija się z celem. Tu jedyna opcja to kolej która by kursowała w sezonie. Należy pamiętać że są tam też drezyny, otwarcie kolei nawet na sezon równa się z likwidacją kolei drezynowej, chyba że będzie kompromis.
  • @Zwolennik kolei nadzalewowej - I pewnie zainwestujesz w jakiś hotel lub restaurację i będziesz bogaty. I tak sobie myślisz i myślisz i ruszasz mózgownicą i już jesteś bogaty.
  • Mnie się wydaje, że to ma sens, tylko w sezonie turystycznym letnim.
  • @Zwolennik kolei nadzalewowej - Zwolennik, a jesteś gotów przeznaczyć swoje pieniądze z podatków na ten cel? Czy tylko tak mówisz bo ci się wydaje, że ktoś za to zapłaci? My wszyscy zapłacimy.
  • Czas najwyższy aby ta kolej wróciła. Powody proste przykłady.1 Transport z portów o ile przekop wreszcie ruszy.2 Turystyka.3 Nie wszyscy mają auta w okolicy i transport dla seniorów.4 Transport ludzi ze szkoły, pracy i do pracy, na grzyby, owoce leśne.
  • Z wielkim sentymentem do tej trasy, ale ona ma rację bytu może tylko w sezonie letnim. Ta część nie ma zaplecza turystycznego. To nie czasy zakładów, ośrodków wczasowych. Najnormalniej bardzo mało ludzi zwiedza wysoczyznę, co widać będąc na miejscu. Lepiej zrobić trasę rowerową, jak to robią w innych miejscach. Sprawdźcie dane o ile zwiększa się ruch turystyczny w miejscach gdzie zrobili takie trasy rowerowe. Takie czasy, że ludzie jadą kilkaset km autem, żeby przejechać kilkadziesiąt rowerem.
  • @ciuch_ciuch - Na mecze Startu garstka utrzymuje klub, bo jest manager. A ty w pesymistycznej wersji jakbyś zakładał, że weźmiesz na barana panią z kogutem na głowie
  • @Tutejszy33 - Z tym transportem dla seniorów to nie przesadzaj, bo jaki starszy człowiek wejdzie do wagonu, jeśli mają oni trudności z poruszaniem się? O wiele łatwiejszy dostęp byłby, gdyby platformy peronów były równe i pozwalałyby prosto wejść do wagonu, a także dostęp do dworców i przystanków byłby umożliwiony - teraz starsi i mniej sprawni mają nieustanny triathlon...
  • @Tutejszy33 - Transportu spod rzekomego portu w Elblagu nie zlikwidowano, na Zdrój i na mazurską są nadal czynne tory, co do szkół to i pracy oraz dla seniorów to nie skorzystają albo niewiele, nie opłaca siędziś wsadzać kasę a za parę lat zamykać
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