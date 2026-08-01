ME w triathlonie: Polska sztafeta szóstą w Europie!

Za nami ostatni akcent profesjonalnej rywalizacji podczas elbląskich Mistrzostw Europy w triathlonie. W niedzielnych zmaganiach sztafet mieszanych reprezentacja Polski zajęła wysokie, szóste miejsce. Kapitalną zmianę dała mistrzyni Europy, Roksana Słupek. Zobacz zdjęcia.

Elbląskie Mistrzostwa Europy w triathlonie zakończyły się niedzielną rywalizacją sztafet mieszanych (mix). W skład każdej drużyny wchodzą dwaj mężczyźni i dwie kobiety. Każdy z zawodników ma do pokonania 300 metrów pływania, 8 kilometrów jazdy na rowerze oraz 1,75 km biegu. Kolejny członek zespołu rusza na trasę dopiero wtedy, gdy jego poprzednik przekroczy linię mety etapu biegowego.

Warto przypomnieć, że sztafeta mieszana w triathlonie to konkurencja olimpijska. Podczas Igrzysk w Paryżu (2024) triathloniści rywalizowali na zbliżonym dystansie (300 m pływania, 6,8 km jazdy rowerem i 1 km biegu). W stolicy Francji reprezentacja Polski nie startowała, a po złoto sięgnęli Niemcy.

Na trasach w Elblągu w skład polskiej sztafety weszli najlepsi zawodnicy z sobotnich (31 lipca) zawodów indywidualnych: Roksana Słupek, Maciej Bruździak, Aleksandra Ferchmin i Michał Oliwa.

Zaczęło się lepiej niż rewelacyjnie. Jako pierwsza do rzeki rzeki Elbląg wskoczyła świeżo upieczona mistrzyni Europy. Roksana Słupek od początku była w czołówce, a po etapie biegowym zrobiła dokładnie to samo co w piątek – przybiegła na metę jako pierwsza. Swoją zmianę ukończyła z fenomenalnym czasem 22:54 min. Co ważne, bariery 23 minut wśród zawodniczek i zawodników otwierających rywalizację nie złamał nikt inny!

Aleksandra Ferchmin (fot. SM)

Drugi na trasie Maciej Bruździak (21. zawodnik rywalizacji indywidualnej) utrzymał biało-czerwonych w ścisłej czołówce. Dość długo walczył z rywalami ramię w ramię, jednak do głosu zaczęli dochodzić zaprezentowani z kapitalnej strony Węgrzy. Kolejne zmiany w polskiej ekipie – Aleksandry Ferchmin (13. indywidualnie) i Michała Oliwy (8. indywidualnie) – przebiegały pod znakiem zaciętej walki w grupie pościgowej.

Ostatecznie biało-czerwoni wywalczyli dobre, 6. miejsce z czasem 1:30:13 godz. Złote medale trafiły do nie do zatrzymania tego dnia Węgrów (1:29:21 godz.), srebro wywalczyli Hiszpanie, a brązowy medal przypadł reprezentacji Niemiec.

Poniżej prezentujemy szczegółowe czasy poszczególnych reprezentantów Polski na każdym z etapów:

Pływanie (300 metrów) Rower (8 km) Bieg (1,75 km) Razem Roksana Słupek 4:15 min. 12:15 min. 4:58 min. 22:54 min. Maciej Bruździak 4:01 min. 11:08 min. 4:39 min. 21:08 min. Aleksandra Ferchmin 5:00 min 12:20 min. 5:09 min. 23:57 min. Michał Oliwa 3:57 min. 12:18 min. 4:41 min. 22:14 min.

W rywalizacji juniorów zwyciężyła reprezentacja Wielkiej Brytanii (1:30:45 godz.), wyprzedzając Hiszpanię i Francję. Polska sztafeta młodzieżowa w składzie: Martyna Gajda, Jan Chmielewski, Zofia Rosin oraz Kacper Serwiński została sklasyfikowana na 11. pozycji (czas: 1:34:32 godz.).

Dokładne i szczegółowe wyniki wszystkich kategorii znajdziesz tutaj.

W niedzielę (2 sierpnia) zapraszamy do wspólnego kibicowania amatorom triathlonu podczas kolejnej edycji Garmin Triathlon Tour. Zawodnicy zmierzą się na trzech dystansach: 1/8, 1/4 oraz 1/2 Ironmana.