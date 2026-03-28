Dokąd polecą lwowskie Nietoperze?

Występujący w siatkarskiej Pluslidze Barkom Każany Lwów swoje mecze w roli gospodarza w ostatnim sezonie rozgrywał Elblągu Wcześniej gościł w Krakowie, Wieluniu i Tarnowie. Gdzie Nietoperze wylądują w następnym sezonie?

„Do TVPSPORT.PL doszła informacja, że klub ten [Barkom Każany Lwów] nie będzie grał w kolejnym sezonie w Elblągu i ma szukać nowego miasta.” - możemy przeczytać tekście „O tym rozwiązaniu mówi się najgłośniej. Możliwy ratunek dla JSW Jastrzębski Węgiel” opublikowanym na portalu sport.tvp.pl.

Barkom ma być jedną z rozpatrywanych opcji w celu uratowania Plusligi w Jastrzębiu Zdroju. Tamtejszy Jastrzębski Węgiel stracił swojego sponsora – Jastrzębską Spółkę Węglową. Sytuacja jastrzębian pod względem finansowanym jest nie do pozazdroszczenia.

Portal informuje o rozmowach, jakie z Jastrzębskim Węglem prowadzi Oleh Baran, prezes Barkomu Każany Lwów.

- Prowadzimy rozmowy z klubem z Jastrzębia-Zdroju na temat zmiany miejsca naszej gry właśnie na to śląskie miasto. Jesteśmy na dobrej drodze, ale na razie nic nie jest jeszcze dopięte. Końcowa decyzja nie zapadła – mówi TVPSPORT.PL Ołeh Baran, prezes Barkom Każany Lwów –Podkreślę jednak, że męczące jest dla nas to, że tyle razy zmienialiśmy lokalizację. Bardzo chcielibyśmy się gdzieś "osiedlić" na stałe. O fuzji nie ma jednak mowy. Prowadzimy rozmowy wyłącznie o możliwej współpracy naszego klubu z miastem oraz środowiskiem jastrzębskiej siatkówki.

We wtorek (24 marca) wysłaliśmy pytania na temat przyszłości lwowskiego klubu w Elblągu do biura prasowego elbląskiego Urzędu Miasta i do Dariusza Biernata, wiceprezesa Barkomu Każany Lwów. Z ratusza odpowiedź dostaliśmy zaskakująco (jak na standardy elbląskiego urzędu) szybko, bo już w czwartek (26 marca).

- Rozmowy na temat ewentualnej dalszej współpracy trwają. O ich efektach poinformujemy w najbliższym czasie – poinformowała nas Joanna Urbaniak, kierownik biura prasowego UM.

Od wiceprezesa Barkomu odpowiedzi jeszcze nie dostaliśmy. Sytuacja jest dynamiczna.

 

