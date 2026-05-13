Zmiany w największej sali kinowej w Elblągu

Duża sala Kina Światowid to największa sala kinowa w Elblągu. Tu od lat oglądamy największe hity filmowe, a także spotykamy się podczas różnego rodzaju wydarzeń. Fotele na widowni służą widzom od 25 lat i mimo że są zadbane, odstają od nowoczesnych standardów kinowych, dlatego zostaną wymienione. Koszt to prawie 300 tys. zł, w połowie pokryty przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Metamorfoza widowni dużej sali dla jeszcze większego komfortu widzów

Kino Światowid realizować będzie wkrótce projekt „Renowacja foteli kinowych na dużej sali Kina Światowid”, który otrzymał dofinansowanie od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach Programów Operacyjnych na 2026 rok: Rozwój kin - Modernizacja kin.

Projekt zakłada renowację foteli znajdujących się na dużej sali kina. Jest to główna z trzech sal kinowych w Światowidzie i posiada 323 fotele. Głównym celem projektu jest odnowienie obecnych tapicerowanych foteli, które posiadają opuszczane siedziska i haftowaną numerację.

Duża sala Kina Światowid jest największą salą kinową w Elblągu i jest przystosowana do wyświetlania filmów cyfrowych także w systemie 3D oraz w rozdzielczości 4K. Posiada zaawansowane połączenia satelitarne, dzięki czemu realizowane są m.in. bezpośrednie transmisje z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Na sali organizowane są także uroczyste premiery filmowe, zajęcia edukacji filmowej, pokazy w ramach festiwali, przeglądów oraz inne wydarzenia filmowe i kulturalne.

Nowe wyposażenie widowni z zachowaniem oryginalnych elementów

Dotychczasowe fotele kinowe zostały zainstalowane na widowni dużej sali około 25 lat temu i do tej pory oddano do renowacji tylko podłokietniki.

W tym zadaniu, priorytetem jest wymiana pianek opuszczanych siedzisk w fotelach. Niektóre z nich są już wyraźnie zużyte, ubite, co wpływa na wygodę widzów. Ważna jest także wymiana tapicerki siedzisk i oparć. Celem renowacji jest poprawa wygody foteli, przy zachowaniu ich oryginalnego wyglądu przeszyć i numeracji (haft w kolorze złotym).

Wymiana foteli zaplanowana jest na okres wakacyjny. Duża sala Kina Światowid pozostanie w tym czasie czynna, a prace renowacyjne będą prowadzone etapami – rząd po rzędzie – tak, aby nie zakłócać regularnej działalności kina.