Tymon Hryniewicz wysoko w Pucharze Świata

Zawodnik Orła Elbląg Tymon Hryniewicz zajął ósme miejsce w zawodach Pucharu Świata Juniorów w short-tracku, które odbywają się w Astanie. Elblążanin przyjechał trzeci w finale B.

W Astanie (Kazachstan) odbyły się zawody Pucharu Świata Juniorów w short tracku. W reprezentacji Polski Elbląg ma swojego człowieka – Tymona Hryniewicza z Orła Elbląg. Elblążanin doskonale zaprezentował się w rywalizacji na 1000 metrów, gdzie zajął 3. miejsce w finale B, co przełożyło się na ósme miejsce ogółem. W finale Tymon Hryniewicz pojechał w czasie 1,28,007 minuty, bijąc przy okazji rekord życiowy.

Droga do finału zaczęła się dość szczęśliwie. W pierwszym biegu elblążanin zajął trzecie miejsce (pewny awans dawały dwa pierwsze). Wśród zawodników, którzy w swoich biegach zajęli trzecie miejsca liczyły się czasy. Tymon Hryniewicz pobiegł na tyle szybko (1,29,695 minuty), że znalazł się w czwórce tych, którzy awansowali do ćwierćfinałów.

W ćwierćfinale razem z Kazachem Bogdanem Vekhovem odjechali rywalom. Ostatecznie na mecie elblążanin zameldował się drugi (1,32,994 minuty), nie miało to jednak większego znaczenia, ponieważ do półfinałów awansowało dwóch pierwszych zawodników.

W swoim półfinale elblążanin był piąty (1,29,899 minuty), co wyeliminowywało go z walki o medale. W finale B pokazał się z dobrej strony i zajął w nim trzecie miejsce.

Elblążanin wystartował też w rywalizacji na 1500 metrów. Tę jednak zakończył na ćwierćfinale, w swoim biegu zajął czwarte miejsce z czasem 2,28,103 minuty. Awans do kolejnej fazy dawało miejsce trzecie, do którego zawodnik elbląskiego Orła stracił niecałą sekundę.