Atak na ratownika medycznego. Zarzuty dla pacjenta

Do napaści na ratownika doszło podczas transportu pacjenta karetką (fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

48-latek z gminy Wilczęta jest podejrzany o napaść na ratownika medycznego, który przyjechał do mężczyzny, by udzielić mu pomocy. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Elblągu. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia i podanie do publicznej wiadomości jego nazwiska.

Do zdarzenia doszło 9 kwietnia około godz. 21 podczas jazdy karetką do Szpitala Miejskiego w Elblągu.

- Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do mężczyzny wymagającego pomocy medycznej. Okazał się nim Tomasz M., znajdujący się pod znacznym działaniem alkoholu. Zespół karetki pogotowia podjął decyzję o przewiezieniu go do Szpitala Miejskiego w Elblągu. W trakcie jazdy mężczyzna zaczął być wulgarny i agresywny. W pewnej chwili odpiął, zabezpieczające go podczas transportu, pasy bezpieczeństwa i zadał ratownikowi medycznemu uderzenie w brzuch, a następnie w klatkę piersiową – informuje Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu. - Przesłuchany w charakterze podejrzanego Tomasz M. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, wyraził skruchę i wyjaśnił, że zdarzenie było skutkiem nadużycia przez niego alkoholu .

Prokuratura zastosowała wobec mężczyzny dozór policyjny, zakaz kontaktowania się pokrzywdzonym ratownikiem i zbliżania się do niego.

- Ponadto zobowiązano go do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu – dodaje prokuratura.

Dodajmy, że ratownik medyczny w trakcie wykonywania swojej pracy jest funkcjonariuszem publicznym, podejrzanemu grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo więzienia do lat 3. A po zmianach, które weszły w życie na początku roku, sąd orzeka również – na wniosek pokrzywdzonego – o podaniu wyroku skazującego do publicznej wiadomości.

Dochodzenie w tej sprawie prowadzi komisariat policji w Pasłęku pod nadzorem elbląskiej prokuratury.

  • "zobowiązano go do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu... "buhahaha
  • Kilka dni temu czytelnicy portelu w większości bronili typa który się awanturował na SOR. Tego pewnie też będą bronić
    Moralność elblongow(2026-04-24)
  • @Moralność elblongow - Czegóż to nie wymyślisz by swoją partie cwaniaków-zbirów pochwalić, że lepsza. Nie, nie lepsza. To nadal zbiry i cwaniaki
  • Przecież on jest chorym alkoholikiem i to nie jego wina. Jemu trzeba pomóc. Pomódlmy się za niego
    Może nie pomoże(2026-04-24)
  • Sędzia powinien wysłać typa na odwyk. To pomoże jemu i nam wszystkim
    5 lat kamieniołomów(2026-04-24)
  • @Moralność elblongow - wymyśl coś mądrzejszego, jak potrafisz
  • zawsze tak piszą jak się coś po pijaku nawywija
  • To pijaka, zabierają do szpitala, a ludzie naprawdę potrzebujący pomocy i szpitala, umierają sami w domach.
  • @Moralność elblongow - Elblong murem za oprawcami. Jednego nawet sobie na radnego wybrali
  • Tu Pan, który zaatakował w karetce ratownika przynajmniej przyznał się do winy i przeprosił. Natomiast ratownicy, którzy w styczniu 2024 r. w Grudziądzu nie udzielili pomocy rannemu chłopakowi nawet nie wyrazili skruchy. Młody chłopak z głupoty uciekał przed policją i zranił się o metalowy płot w nogę. Na opublikowanych nagraniach z kamer policyjnych i z karetki widać, że policjanci, a później załoga karetki zlekceważyła umierającego chłopaka. No zdjęto mu kajdanek, chłopak się dusił, ale nie podali mu tlenu. Gdy spadał z noszy, wciągnęli go za włosy, szturchali go, a brudne ręce wycierali w jego ubranie. I mimo, że widać ich zachowanie na nagraniach, to nie poczuwają się do odpowiedzialność za śmierć chłopaka. Serce pęka, bo takim pacjentem może być każdy z nas. I na pewno tamci ratownicy nie dostaną takiej kary jaka grozi naszemu pacjentowi.
  • Poszukaj sobie o fali śmierci podczas interwencji policji. Wszystko zamiatane pod dywan. Poczytaj o tym co księża robią. Też zamiatane pod dywan
    Kto jest temu winien?(2026-04-24)
  • Tego typu przypadki będą tak długo do póty będziemy mieli bezpłatną służbę zdrowia. Żyjemy w kraju gdzie zwykły, uczciwy obywatel który opłaca składki zdrowotne musi miesiącami czekać na zabiegi z NFZ zaś patole którzy chleją a później leżą nieprzytomni na trawnikach czy przystankach mają po przewiezieniu do szpitala komplet badań gratis. Jaki ustrój tacy ludzie.
    rozliczyckler(2026-04-24)
