O tym dzisiaj decydowali elbląscy radni

 Elbląg, O tym dzisiaj decydowali elbląscy radni
(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

O godz. 10 rozpoczęła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Radni podejmą wiele ważnych decyzji dla rozwoju miasta.

Jedną z ważniejszych decyzji jest zgoda na rozpoczęcie prac nad zintegrowanym planem zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Akacjowej, lotnisku i S7, na których jeden z inwestorów chce zbudować centrum handlowe ze stacją paliw. Pisaliśmy o tym tutaj.

Radni mają się też zgodzić na wykupienie przez samorząd od Aeroklubu Elbląskiego prawo użytkowania wieczystego do części działek na lotnisku, by możliwa była w najbliższych latach budowa utwardzonego pasa startowego. Zdecydują również o przedłużeniu terminu obowiązywania ulg podatkowych dla przedsiębiorców, którzy inwestują w Elblągu.

O najważniejszych decyzjach poinformujemy na portElu. Obrady można oglądać na żywo na stronie esesja.tv Początek o godz. 10.

 

Aktualizacja z godz. 10.50: Sesja była wyjątkowo krótka, zakończyła się o godz. 10.50. Wszystkie powyżej decyzje zostały przegłosowane. Najdłuższa dyskusja dotyczyła utwardzonego pasa startowego. Wkrótce napiszemy więcej na ten temat.


