Brak uprawnień, brak tablicy rejestracyjnej i pięć tysięcy złotych mandatu

Ulica Fromborska i zatrzymanie do kontroli dwóch 16-latków poruszających się na motorowerach elektrycznych. Jakie były efekty?

Jeden zarejestrowany a 16-latek posiadający uprawnienia.

Drugi 16-latek bez uprawnień do kierowania takim pojazdem, a sam pojazd bez tablicy rejestracyjnej.

Pojazd nie był dopuszczony do ruchu, więc został odholowany. Na matkę chłopca nałożono mandat w wysokości 5 tys. zł, kobieta odmówiła przyjęcia mandatu i sprawa zostanie skierowana do sądu.