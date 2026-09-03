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Brak uprawnień, brak tablicy rejestracyjnej i pięć tysięcy złotych mandatu

 Elbląg, Brak uprawnień, brak tablicy rejestracyjnej i pięć tysięcy złotych mandatu
Fot. KMP Elbląg

Ulica Fromborska i zatrzymanie do kontroli dwóch 16-latków poruszających się na motorowerach elektrycznych. Jakie były efekty?

Jeden zarejestrowany a 16-latek posiadający uprawnienia.

Drugi 16-latek bez uprawnień do kierowania takim pojazdem, a sam pojazd bez tablicy rejestracyjnej.

Pojazd nie był dopuszczony do ruchu, więc został odholowany. Na matkę chłopca nałożono mandat w wysokości 5 tys. zł, kobieta odmówiła przyjęcia mandatu i sprawa zostanie skierowana do sądu.


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