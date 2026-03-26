UWAGA!

----

Był pod wpływem, uciekał przed policją i... uderzył w inne auto

Fot. KMP Elbląg

O godzinie 4 rano pewien 51-latek kierujacy mazdą chciał uniknąć policyjnej kontroli drogowej. Uciekajac spowodował kolizję z innym autem.

Finał: 51-latek został ukarany mandatami na kwotę 4,5 tys. zł za popełnione wykroczenia, w tym kolizję oraz niestosowanie się do znaków (co było powodem kontroli) Odpowie także za niezatrzymanie się na sygnały świetlne i dźwiękowe Policji, co jest przestępstwem.

Jego auto odholowano na policyjny parking. W trakcie kontroli okazało się, że 51-latek "wydmuchał" wynik 1,1 promila alkoholu. Teraz może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.


A moim zdaniem...

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
  • Kretyn.
  • nic dodać, nic ująć :D
  • sensacja, po co o tym pisać? mało ciekawe
  • też sukces, a ja kw elblagi do późnych godzin nocnych i w nocy jeźdza autami po płd dabka robotniczej shell bp rynek i gazuja, hałasuja tłumikami to policja nie widzi problemu aby ich utemperować i spradzi poziom hałasu pojazdów i celowość jazdy w kółko? przecięz te ich motorynki i używane aucika z tłumikami wydechami przeboionymi na ciągniki urususa brzecza na pół miasta nie wspominając o bezcelowości jazduy w kółko terroruzyjac mieszkańców osiedli, tutaj nie ma kontroli, wszystko dobrze ale jak złapia kogoś na gzie to już się chwalą ale rozgraniczenie wykroczęń, prawo - prawo jak im się widzi....
