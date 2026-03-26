Był pod wpływem, uciekał przed policją i... uderzył w inne auto

O godzinie 4 rano pewien 51-latek kierujacy mazdą chciał uniknąć policyjnej kontroli drogowej. Uciekajac spowodował kolizję z innym autem.

Finał: 51-latek został ukarany mandatami na kwotę 4,5 tys. zł za popełnione wykroczenia, w tym kolizję oraz niestosowanie się do znaków (co było powodem kontroli) Odpowie także za niezatrzymanie się na sygnały świetlne i dźwiękowe Policji, co jest przestępstwem.

Jego auto odholowano na policyjny parking. W trakcie kontroli okazało się, że 51-latek "wydmuchał" wynik 1,1 promila alkoholu. Teraz może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.