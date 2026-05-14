Chciał przejechać przez granicę z podrobionym prawem jazdy

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach podczas odprawy ujawnili podrobione prawo jazdy. Dokument do kontroli przedstawił obywatel Rosji.

13 maja do odprawy granicznej na kierunku wyjazdowym z Polski do Rosji stawił się 64-letni mężczyzna. W trakcie kontroli granicznej Rosjanin okazał niemieckie prawo jazdy. Funkcjonariusz Straży Granicznej nabrał podejrzeń co do autentyczności dokumentu. Okazało się, że druk blankietu został wykonany na wzór oryginalnego. Ponadto funkcjonariusze SG potwierdzili, że dokument o tym numerze w niemieckich systemach nie istnieje.

Decyzją Prokuratora Rejonowego w Braniewie mężczyzna za posłużenie się podrobionym dokumentem zapłacił grzywnę w wysokości 4 tys. zł oraz 500 zł kosztów sądowych.