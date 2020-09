Dzielnicowi zatrzymali mężczyznę, który wyłudził opłatę parkingową

41-letni mężczyzna został zatrzymany przez patrol policjantów dzielnicowych, chwilę po tym jak wyłudził od parkującej kobiety pieniądze za parking. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Kwota, którą 41-latek zażądał od kobiety parkującej samochód na placu Konstytucji w Elblągu, to 70 złotych. Mężczyzna podał się za parkingowego inkasenta zbierającego opłaty. Kobieta przekazała mu 100 złotych, a ten nie mógł wydać reszty, więc poszedł rozmienić pieniądze. Gdy wrócił, czekał już na niego patrol policjantów dzielnicowych, którzy w tym rejonie pełnili służbę.

41-latek został zatrzymany za oszustwo. Podał się bowiem za pracownika parkingu, po to by wyłudzić pieniądze. Mężczyzna był znany policjantom. Wcześniej dokonywał podobnych czynów i był za nie karany. Dziś podczas przesłuchania usłyszał zarzut oszustwa. Grozi mu teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności. Jeżeli parkujemy auto a ktoś oferuje nam „popilnowanie” samochodu w zamian za opłatę lub też zachęca nas opłaceniem pilnowania auta w zamian za nieporysowanie lakieru – zadzwońmy na policję. Nie można pozwalać na tego rodzaju praktyki. Jeżeli spotykamy się z taką próbą wezwijmy na miejsce patrol.