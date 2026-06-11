Dzielnicowy po służbie zatrzymał złodzieja sklepowego

Dzielnicowy z Posterunku Policji w Sztutowie udowodnił, że służba to nie tylko praca, a policjantem jest się całą dobę - będąc poza służbą podjął pościg za sprawcą kradzieży sklepowej, który zakończył się zatrzymaniem.

Do zdarzenia doszło 6 czerwca tego roku w Elblągu przy ul. Teatralnej. Podczas dnia wolnego dzielnicowy asp. Paweł Belling robiąc zakupy w jednej z elbląskich drogerii usłyszał od pracownicy sklepu o złodzieju, który dokonał kradzieży i ucieka z miejsca zdarzenia. Policjant widząc to zdarzenie nie zastanawiał się ani chwili i nie pozostawiając obojętny na łamanie prawa natychmiast podjął pościg. Sprawca kradzieży nie reagował na wydawane polecenia w związku z czym funkcjonariusz dogonił go, uniemożliwił dalszą ucieczkę i nadzorował do czasu przyjazdu patrolu policji z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Sprawcą okazał się 22-letni mieszkaniec gminy Milejewo, który w przeszłości był wielokrotnie karany za różnego rodzaju przestępstwa, w tym za rozboje. Jego łupem padły trzy flakony perfum o łącznej wartości prawie 700 zł. W związku z tym, że skradzione mienie zostało uszkodzone, wobec mężczyzny skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Teraz będzie odpowiadał za wykroczenie z art. 119 Kodeksu wykroczeń, za który podlega kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, zostanie także zobowiązany do naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody.