Grzywna za atak nożem w centrum handlowym

 Elbląg, Grzywna za atak nożem w centrum handlowym

Łącznie sześć tysięcy złotych ma zapłacić Cong D.N. (30 lat) jako karę za ugodzenie nożem Pham V.C. Do ataku doszło pod koniec maja br. w jednej z restauracji w Centrum Handlowym Ogrody.

Do awantury z użyciem noża doszło 28 maja 2025 roku, o czym informowaliśmy na portElu. Po kilku miesiącach Prokuratura Rejonowa w Elblągu zakończyła dochodzenie w tej sprawie i skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Cong D. N., obywatelowi Wietnamu. 20 listopada Sąd Rejonowy w Elblągu wydał w tej sprawie wyrok nakazowy i skazał mężczyznę na karę grzywny. Ma on również zapłacić poszkodowanemu zadośćuczynienie. Obaj mężczyźni pracowali razem w jednej z restauracji w CH Ogrody

- Sąd uznał oskarżonego Cong D.N. winnym popełnienia przestępstwa polegającego na tym, że 28 maja 2025 roku w Elblągu w lokalu gastronomicznym zadał pokrzywdzonemu Pham V.C. ciosy nożem w okolicę prawego policzka i ucha oraz prawego barku, w wyniku czego pokrzywdzony doznał głębokiej rany ciętej barku prawego i rany ciętej okolicy skroniowej i małżowiny usznej oraz rany ciętej okolicy łopatkowej prawej, a doznane obrażenia spowodowały u niego naruszenie prawidłowych czynności ciała na czas przekraczający siedem dni, to jest czyn z art.157 par.1 kodeksu karnego. Wymierzył mu karę 200 stawek dziennych grzywny, określając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 zł oraz zobowiązał do zapłaty pokrzywdzonemu zadośćuczynienia w kwocie 2 tys. zł – informuje sędzia Arkadiusz Kuta, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu.

Wyrok nie jest prawomocny.

A moim zdaniem...

