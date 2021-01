Kierował pod wpływem narkotyków, był poszukiwany

Policjanci z Elbląga zatrzymali 33-latka, który kierował samochodem pod wpływem narkotyków. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim amfetaminę. Mężczyzna odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwym oraz posiadanie narkotyków. Dodatkowo okazało się, że był poszukiwany przez sąd. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W Elblągu na ul. Radomskiej policjanci zatrzymali do kontroli volkswagena sharana. 33-letni kierujący miał przy sobie woreczek z amfetaminą. Badanie testerem wykazało, że ma go również w organizmie. Kierowca trafił do policyjnego aresztu. Okazało się także, że był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Elblągu do odbycia kary 90 dni pozbawienia wolności z art. 209 kk (niepłacenie alimentów - red.). Za przestępstwa, których się dopuścił, grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.