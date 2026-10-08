Miał cztery dożywotnie zakazy. Znów wsiadł za kierownicę

54-letni mieszkaniec Pasłęka, który ma cztery dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów i był wcześniej ośmiokrotnie karany, ponownie kierował samochodem. W sierpniu prowadził auto mając 2,37 promila alkoholu, a w październiku ponownie złamał sądowy zakaz. Sąd Rejonowy w Elblągu zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Jan K. był osiem razy karany sądownie za kierowanie autem pod wpływem alkoholu, nie stosował się też do orzeczonych przez sąd zakazów prowadzenia pojazdów. Aktualnie ma cztery aktywne, dożywotnie takie zakazy. Wielokrotnie odbywał już za te przestępstwa kary pozbawienia wolności.

- Mimo to dopuścił się kolejnych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Jan K. został zatrzymany do kontroli przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Pasłęku 24 sierpnia 2026r. Wykonane badanie potwierdziło, że znajduje się on w stanie nietrzeźwości – stwierdzono u niego 1,13 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiada to wynikowi 2,37 promila). Kierował samochodem pomimo obowiązujących wobec niego, orzeczonych już czterokrotnie zakazów prowadzenia pojazdów i w warunkach recydywy – informuje prok. Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Mężczyzna otrzymał prokuratorskie zarzuty za naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym.

- W trakcie prowadzonego dochodzenia podejrzany Jan K. został ponownie zatrzymany. 4 października 2026r. w Pasłęku kierował po drodze publicznej samochodem marki peugeot 407, pomimo orzeczonych wobec niego wielokrotnie zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych. 5 października 2026r. podejrzanemu uzupełniono więc postanowienie o przedstawieniu zarzutów i przedstawiono mu drugi zarzut – popełnienia przestępstwa z art. 244 kodeksu karnego (niestosowania się do orzeczonych przez sąd środków karnych -red.) - informuje prok. Ewa Ziębka.

Mężczyzna został również aresztowany na dwa miesiące. Jan K. jest właścicielem obu pojazdów, którymi kierował 24 sierpnia 2026r. i 4 października 2026r. Prokurator wydał w związku z tym postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym obu samochodów. Sąd może orzec ich przepadek.