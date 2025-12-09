Mieli znęcać się nad 23-latkiem w kryzysie bezdomności, trafili do aresztu

Mieli zmuszać go do kradzieży, znęcać się i wymuszać określone zachowania. Mowa o trzech mężczyznach i kobiecie, którzy przez blisko miesiąc, znęcali się nad pewnym 23-latkiem. Mężczyzna był w kryzysie bezdomności a ci, czyli: 22, 27 i 44 latek oraz 41-letnia kobieta, postanowili, że ów będzie dla nich „pracował” dopuszczając się przestępstw.

O tej sytuacji dowiedziała się policjantka, która wcześniej miała kontakt z pokrzywdzonym mężczyzną. Jej determinacja, szybkość działania i ocena sytuacji, spowodowała, iż w momencie przyjmowania zawiadomienia o przestępstwie, dwóch z trzech mężczyzn podejrzewanych o te czyny zostało zatrzymanych przez policjantów kryminalnych.

W toku prowadzonego postępowania okazało się, że sprawcy mieli zastraszać 23-latka m.in. paralizatorem, maczetą i pałką teleskopową, by ten kradł dla nich towar ze sklepów samoobsługowych. Zebrany przez policjantów materiał doprowadził do zatrzymania 4 sprawców, (trzech mężczyzn i kobiety).

Wobec trójki mężczyzn sąd zastosował areszt tymczasowy na 3 miesiące, 41-latka została objęta policyjnym dozorem.

Sprawcy usłyszeli zarzuty z art. 282 – tj. wymuszenie rozbójnicze, art. 191 – zmuszanie osoby do określonego zachowania oraz art. 189 Kodeksu Karnego, czyli bezprawnego pozbawienia wolności. Może im grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.