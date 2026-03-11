Mówił, że nie pił, a był pod wpływem

Policjanci z Grupy SPEED skontrolowali 51-latka z powiatu elbląskiego, który kierował traktorem przewożąc balot siana. W trakcie tej kontroli wyczuli od niego zapach alkoholu. Wynik badania alkotestem to 1,12 promila alkoholu w organizmie.

To dziwne, ponieważ 51-latek mówił policjantom, że nie pił wcześniej żadnego alkoholu. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu