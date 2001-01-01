Nauczyciel odpowie przed sądem za dziecięcą pornografię

Przed sądem będzie miała swój finał sprawa 49-letniego mężczyzny, którego prokuratura oskarża o posiadanie na komputerze oraz telefonie komórkowym dziecięcej pornografii. Akt oskarżenia skierowano już w lipcu do Sądu Rejonowego w Elblągu.

Przypomnijmy, że mężczyznę zatrzymali w marcu br. śledczy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i wówczas był on nauczycielem II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. Sprawę prowadzili śledczy z Prokuratury Rejonowej w Elblągu. 21 lipca akt oskarżenia został przesłany do Sądu Rejonowego w Elblągu. Mężczyźnie grozi nawet 20 lat pozbawienia wolności.

- W akcie oskarżenia Pawłowi S. zarzucono popełnienie dwóch przestępstw: posiadania w celu rozpowszechniania pików wideo zawierających pornografię z udziałem małoletnich, a ponadto przy użyciu specjalnego oprogramowania, sprowadzania, przechowywania oraz poprzez komunikowanie się z innymi użytkownikami, rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz posiadania na urządzeniach telefonicznych i komputerowych plików graficznych i plików video zawierających pornografię z udziałem małoletnich – informuje prokurator Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Jak informuje prokuratura, 49-latek przyznał się częściowo do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, czyli do posiadania treści pornograficznych.

- W pozostałym zakresie odmówił składania wyjaśnień - czytamy w komunikacie przesłanym redakcji przez rzecznika PR.

Do 21 grudnia sąd przedłużył mężczyźnie areszt tymczasowy.

Ze względu na charakter sprawy komentarze do artykułu są wyłączone.