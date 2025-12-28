Zamechowskie Boże Narodzenia, sylwestry i bale karnawałowe

Za nami Święta Bożego Narodzenia, a przed nami nowy rok. To doskonała okazja, by przypomnieć czytelnikom portELu, jak ten szczególny czas celebrowano w Zakładach Mechanicznych Zamech. Były to czasy balów sylwestrowych organizowanych na grube setki par i karnawałowych zabaw choinkowych dla tysięcznych tłumów zamechowskiej dziatwy. Czas oficjalnych przemówień, podsumowań, gratulacji i życzeń. Ich powagę „Głos Zamechu”, a przed nim „Na warcie pokoju” równoważyły żartem i (auto-) ironią zawartymi w satyrycznych rysunkach i wierszowanych „Szopkach noworocznych”.

Zapraszam w sentymentalną podróż w drugą połowę XX w. Wzorem przytaczanych przykładów niech mi będzie wolno przesłać Państwu najlepsze życzenia noworoczne, oby się Wam „darzyło i mnożyło” oraz złożyć deklarację, że w nadchodzącym roku 2026 będę kontynuował swoje opowieści o Zamechu i innych zakładach przemysłowych powojennego Elbląga.

cdn. Daniel Lewandowski

Wszystkich zainteresowanych powojennymi dziejami Elbląga, a w szczególności jego przemysłem zachęcam do kontaktu pod adresem daniel.lewandowski1967@gmail.com. Liczę też na dzielenie się ciekawymi wątkami, które mogłyby się stać inspiracją do dalszych opowieści o Zamechu.

Zachęcam też do zapoznania się z moimi wcześniejszymi, tematycznie związanymi publikacjami internetowymi: