Nie ustąpił pierwszeństwa... pijanemu kierowcy

30 lipca po godzinie 19 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło w miejscowości Jantar. Na miejsce natychmiast skierował patrol nowodworskiej drogówki oraz służby ratunkowe. Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia wstępnie ustalili, że 38-letni kierujący samochodem marki Audi nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu samochodem marki Volkswagen, którym kierował 51-letni mężczyzna.

W trakcie wykonywania dalszych czynności funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości obu kierujących. Badanie wykazało, że 51-letni kierujący Volkswagenem był nietrzeźwy i miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo policyjne systemy informatyczne wykazały, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.

W wyniku zdarzenia obrażeń ciała doznał nietrzeźwy kierujący Volkswagenem oraz dwoje podróżujących z nim pasażerów, 23-letnia kobieta i 48-letnia kobieta. Wszyscy zostali przetransportowani do szpitala, przy czym 48-latka została przetransportowana Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w stanie ciężkim.

Na miejscu zdarzenia przez kilka godzin pracowali policjanci, strażacy oraz zespół ratownictwa medycznego. Na czas prowadzonych działań oraz wykonywania oględzin droga była całkowicie zablokowana.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przebieg tego wypadku.

Apelujemy o rozwagę na drodze Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialności wszystkich uczestników ruchu. Nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po spożyciu alkoholu nawet niewielka ilość może znacząco pogorszyć czas reakcji i zdolność oceny sytuacji. Przypominamy również o obowiązku posiadania wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami oraz bezwzględnym przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego, w tym zasad pierwszeństwa przejazdu. Każda nieodpowiedzialna decyzja może doprowadzić do tragedii i narazić zdrowie oraz życie innych uczestników ruchu.