Odpowie przed sądem za molestowanie dziecka

Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie o molestowanie nieletniej dziewczynki, w której oskarżonym jest mężczyzna pracujący dotychczas w elbląskim ratuszu. Sprawa będzie miała swój finał w sądzie.

Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie tymczasowym. Ciążą na nim zarzuty wykorzystania seksualnego małoletniej oraz uporczywego nękania jej. Mężczyzna dotychczas pracował w Urzędzie Miejskim w Elblągu, zarzuty nie mają związku z jego pracą zawodową. Dodajmy, że nie zajmował on w ratuszu stanowiska kierowniczego.

- Prokuratura Rejonowa zakończyła postępowanie i 1 sierpnia do Sądu Rejonowego w Elblągu skierowała akt oskarżenia w tej sprawie. Aktem oskarżenia objęto dwa przestępstwa: jedno zakwalifikowane z art. 190 a par. 1 kk, drugie z art. 200 par. 1 kk w zw. z art. 12 kk – informuje prok. Ewa Ziębka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Mężczyźnie może grozić nawet 15 lat pozbawienia wolności.

- Urząd Miejski w Elblągu otrzymał zawiadomienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec pracownika urzędu, natomiast urząd nie jest stroną tego postępowania. Kwestie związane z sytuacją pracownika samorządowego tymczasowo aresztowanego reguluje art. 35 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zgodnie z którym stosunek pracy pracownika samorządowego tymczasowo aresztowanego ulega zawieszeniu z mocy prawa. Urząd wypełnia dyspozycję wymienionego przepisu prawa – informowała nas 24 czerwca br. Joanna Urbaniak, kierownik Biura Prasowego Prezydenta Elbląga

Artykuł 190a, par.1 kk mówi o tym, że kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby dla niej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Artykuł 200 paragraf 1 kodeksu karnego mówi z kolei o tym, że kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.

Z kolei artykuł 12 kk, o którym wspomina prokuratura dotyczy tzw. czynu ciągłego. "Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego".

O tej sprawie pisaliśmy w tym artykule.

Ze względu na jej charakter wyłączona jest możliwość komentowania.