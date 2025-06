Urzędnik ratusza aresztowany

Zarzut wykorzystania seksualnego nieletniej, a także uporczywego jej nękania postawił prokurator mieszkańcowi Elbląga. Mężczyzna jest pracownikiem Urzędu Miejskiego, nie zajmuje stanowiska kierowniczego. Decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu tymczasowego.

Elbląska prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko mężczyźnie, któremu przedstawiła zarzuty wykorzystania seksualnego małoletniej oraz uporczywego nękania jej. Zarzutu nie mają związku z jego pracą zawodową.

- W Prokuraturze Rejonowej w Elblągu prowadzone jest aktualnie śledztwo przeciwko mężczyźnie, któremu przedstawiono zarzuty z art. 190 a par. 1 kk i art. 200 par. 1 kk w związku z art. 12 kk. Postępowanie jest w toku, wykonywane są w nim kolejne czynności procesowe – informuje prokurator Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Mężczyzna obecnie przebywa w areszcie.

- Wobec podejrzanego Sąd Rejonowy w Elblągu postanowieniem z 6 czerwca 2025r zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy - do 3 września 2025r. Stosowanie tego środka zostało utrzymane w mocy przez Sąd Okręgowy w Elblągu ( postanowienie z 17.06.2025r. ), który rozpoznawał zażalenie na tę decyzję – informuje prokurator Ewa Ziębka.

Mężczyzna jest pracownikiem elbląskiego ratusza. Nie zajmował w nim stanowiska kierowniczego.

- Urząd Miejski w Elblągu otrzymał zawiadomienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec pracownika urzędu, natomiast urząd nie jest stroną tego postępowania. Kwestie związane z sytuacją pracownika samorządowego tymczasowo aresztowanego reguluje art. 35 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zgodnie z którym stosunek pracy pracownika samorządowego tymczasowo aresztowanego ulega zawieszeniu z mocy prawa. Urząd wypełnia dyspozycję wymienionego przepisu prawa – poinformowała nas Joanna Urbaniak, kierownik Biura Prasowego Prezydenta Elbląga.

Prokuratura nie udziela obecnie żadnych innych szczegółowych informacji dotyczących śledztwa.

- Z uwagi na dobro tego postępowania oraz ważny interes i konieczność ochrony osoby pokrzywdzonej nie udzielamy obecnie żadnych informacji odnośnie stanu faktycznego tej sprawy oraz treści zarzutów stawianych podejrzanemu . Są to aktualnie jedyne informacje jakie mogę w tej sprawie przekazać – podkreśla prok. Ewa Ziębka.

Mężczyźnie może grozić nawet 15 lat pozbawienia wolności. Artykuł 190a, par.1 kk mówi o tym, że kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby dla niej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Artykuł 200 paragraf 1 kodeksu karnego mówi z kolei o tym, że kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.

Z kolei artykuł 12 kk, o którym wspomina prokuratura dotyczy tzw. czynu ciągłego. "Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego" -

Ze względu na charakter sprawy wyłączona została możliwość komentowania artykułu.