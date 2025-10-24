UWAGA!

Osiem lat więzienia dla pracownika klubu za molestowanie dzieci

 Elbląg, Doprowadzenie Adama U. na pierwszą rozprawę,
Doprowadzenie Adama U. na pierwszą rozprawę, fot. Anna Dembińska, archiwum portel.pl

Adam U. ma spędzić osiem lat w więzieniu za molestowanie jedenastu dziewczynek podczas przyjęć urodzinowych w jednym z elbląskich klubów oraz posiadanie dziecięcej pornografii – zdecydował w czwartek (23 października) Sąd Rejonowy w Elblągu.

O tej bulwersującej sprawie napisaliśmy jako pierwsi w czerwcu 2024 roku, gdy do naszej redakcji zgłosili się rodzice poszkodowanych dziewczynek w wieku 8-9 lat.

- Nasza córka została na nią zaproszona przez koleżankę. Zabawa była na godz. 16 i miała potrwać do 19. Dzieci bawiły się w dwóch salach, w jednej grała muzyka puszczana przez didżeja. Gdy przyjechaliśmy odebrać córkę z urodzin, zauważyliśmy że ona i jeszcze kilka innych dziewczynek siedzą na sofie skulone – opowiada jedna z mam, która powiadomiła o tej sprawie policję, a następnie naszą redakcję. - Jak się zapytałam, co się stało, zaczęły płakać. I jedna przez drugą opowiadać, że jakiś pan je dotykał. Powiedziały, że rękę w majtki im wkładał, ale żadna nic nie mówiła, bo się bała. Po kolei zapraszał wszystkie za zabudowaną konsolę, żeby nauczyć grać na didżejce i tam obmacywał! Dodatkowo pił alkohol w trakcie prowadzenia imprezy – opowiadała nam wówczas Czytelniczka.

W czwartek (23 października) asesor sądu rejonowego Mateusz Dąbrowski skazał Adama U. na osiem lat pozbawienia wolności. To kara łączna za molestowanie 11 dziewczynek oraz za posiadanie w telefonie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Sąd orzekł również wobec Adama U. zakaz zajmowania wszystkich stanowisk i wykonywania wszystkich zawodów związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich oraz opieką nad nimi na okres 10 lat. Ma on również zakaz zbliżania i kontaktowania się z jedenastoma pokrzywdzonymi dziewczynkami przez 10 lat.

  Elbląg, Asesor sądu rejonowego Mateusz Dąbrowski podczas odczytywania wyroku,
Asesor sądu rejonowego Mateusz Dąbrowski podczas odczytywania wyroku, fot. Anna Dawid

Przypomnijmy, że proces Adama U. trwał od 11 lipca br., a sąd wyłączył w całości jego jawność ze względu na dobro małoletnich pokrzywdzonych. Mężczyzna przebywa w areszcie tymczasowym, nie był obecny na publikacji wyroku.

- Mamy wyrok osiem lat, cieszymy się i z tego. Najlepiej, żeby to się w ogóle nie wydarzyło. Na razie za wcześnie mówić o tym, czy złożymy apelację – powiedziała nam matka jednej z pokrzywdzonych dziewczynek tuż po ogłoszeniu wyroku.

Wyrok nie jest prawomocny.

 

Ze względu na dobro pokrzywdzonych dzieci komentarze do artykułu są wyłączone

Anna Dawid/RG

