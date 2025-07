O tej bulwersującej sprawie napisaliśmy jako pierwsi w czerwcu 2024 roku, gdy do naszej redakcji zgłosili się rodzice poszkodowanych dziewczynek w wieku 8-9 lat.

W piątek ruszył proces mężczyzny. Sędzia Mateusz Dąbrowski wyłączył jego jawność w całości, argumentując to dobrem pokrzywdzonych dzieci. Z przekazanych przez prokuraturę na początku czerwca naszej redakcji informacji wynika, że Adamowi U. zarzuca się doprowadzenie 11 dziewczynek podczas trzech przyjęć urodzinowych 13, 15 i 21 czerwca 2024 r. do „poddania się innym czynnościom seksualnym”, a także posiadanie i przechowywania na telefonie treści pornograficznych z udziałem małoletnich, których wygląd może wskazywać na wiek poniżej 15 lat”.

Podczas pierwszej rozprawy sąd zaplanował przesłuchanie pięciu świadków, m.in. matek pokrzywdzonych dziewczynek.

- Wierzę swojemu dziecku i wierzę tym dzieciom, które to przeżyły. Jeśli chodzi o wymiar kary, to każdy wyrok będzie i tak nieodpowiedni. Jak dla mnie, to powinien za każdą dziewczynkę dostać od roku wzwyż – powiedziała nam mama jednej z pokrzywdzonych dziewczynek podczas przerwy w rozprawie.

Mężczyzna nie przyznaje się do zarzuconych mu czynów.

Mamy podkreślały, że ich dzieci nadal są w głębokiej traumie.

- Rozmawiajmy z naszymi dziećmi, tłumaczmy im. Ja swojemu dziecku wyjaśniałam od dawna czym jest zły dotyk. Rozmowa jest podstawą. Jeśli taka sytuacja się wydarzy, to należy wierzyć dziecku, uświadamiać mu też, że to nie jest jego wina. Przecież to dziecko w niczym nie zawiniło. Nie ma takich słów, które by określały co rodzice czują, co te dzieci czują i jaka to jest dla nich trauma. Do tej pory córka nie daje się dotknąć, to jest dziecko wrażliwe i ma dopiero 9 lat – podkreślały zgodnie kobiety.