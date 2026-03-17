Oszustwo na pracownika banku

Pewna kobieta z Pasłęka została oszukana przez mężczyznę, który zadzwonił do niej i... podał się za pracownika banku. Następnie w trakcie rozmowy wyłudził od niej kilka kodów szybkiej płatności blik. Z konta kobiety wypłacono 8 tys. zł. Sprawą zajmują się teraz policjanci.

Pamiętajmy, podczas zatwierdzania płatności blik wyświetla nam się kwota, jaka zostaje przelana. Ostatnią formą takiego zabezpieczenia jest potwierdzenie bądź niepotwierdzenie takiej transakcji...

nadkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu