Piekarczyk-listonosz ponownie odzyskany (aktualizacja)

Wychodzi na to, że figurka Piekarczyka jest przedmiotem pożądania nie tylko turystów pragnących zrobić przy niej zdjęcie, ale też złodziei. Pierwszą próbę kradzieży udaremnił przechodzień, za drugim razem sprawca niestety dopiął swego. Policja po publikacji zdjęcia mężczyzny, który zabrał figurkę, odzyskała przedmiot kradzieży.

Figurka Piekarczyka-listonosza została zamontowana przy budynku Poczty Polskiej przy pl. Słowiańskim. Tydzień temu próbował ją ukraść nieznany sprawca, który wyrwał ją z fundamentu. Zauważył to jeden z przechodniów, który ruszył w pogoń za złodziejem. Sprawca zdołał uciec, ale figurkę porzucił w czasie ucieczki.

Piekarczyk-listonosz wrócił na swoje miejsce, ale długo go nie zagrzał. Okazuje się, że po raz drugi stał się obiektem kradzieży. Tym razem na dobre.

- Figurka Piekarczyka została skradziona. Sprawa została zgłoszona na policję – informuje Biuro Prezydenta Elbląga w mailu do redakcji.

Straty, jakie poniosło miasto w skutek kradzieży, to 10 tys. złotych. - Dbajmy razem o nasze miasto i szanujmy miejsca oraz symbole, które są częścią naszej lokalnej tożsamości” – apelowały władze miasta niedawno w mediach społecznościowych na profilu Miasto Elbląg.

Aktualizacja, 19 marca:

Uwaga! Ważne! Informacja dotycząca skradzionej figurki Piekarczyka Listonosza z ul. Pocztowej w Elblągu:Policjanci ustalają tożsamość mężczyzny pokazanego na zdjęciu. Może on posiadać ważne dla nas informacje. Osoba, która rozpoznaje mężczyznę lub on sam (jeżeli zauważy ten komunikat), prosimy o kontakt z policjantem pod nr tel. 47 734 16 28, Informację można przekazać również mailowo policja@elblag.ol.policja.gov.pl - informuje KMP Elbląg.

Aktualizacja, godz.19. Dzięki przekazanym informacjom policjanci zatrzymali 55-letniego mężczyznę, u którego podczas przeszukania znaleźli figurkę Piekarczyka-Listonosza. Teraz wróci ona na swoje miejsce. Więcej szczegółów niebawem. - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu