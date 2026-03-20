Pielęgniarka podejrzana o fałszowanie dokumentacji medycznej

Braniewscy policjanci zatrzymali 50-letnią mieszkankę powiatu elbląskiego podejrzaną o oszustwo oraz fałszowanie dokumentacji. Wstępnie straty oszacowano na około 84 tysiące złotych. Kobieta została objęta dozorem policyjnym. Grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie prowadzą postępowanie w sprawie oszustwa oraz fałszowania dokumentacji medycznej, do których miało dochodzić w jednej z placówek medycznych na terenie Braniewa.

W toku wykonanych czynności służbowych policjanci ustalili, że 50-letnia mieszkanka powiatu elbląskiego, pielęgniarka zatrudniona w placówce medycznej w Braniewie, w ciągu trzech lat miała wystawiać fikcyjne recepty na leki zaliczane do środków narkotycznych oraz fałszować wpisy w dokumentacji medycznej, a następnie uzyskiwać leki w sposób nieuprawniony.

Wstępnie oszacowano, że wartość strat wynosi około 84 tysiące złotych. W poniedziałek (16 marca) kobieta została zatrzymana przez policjantów. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie kobiecie 2 zarzutów, do których się przyznała.

W środę (18 marca) prokurator zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, z obowiązkiem stawiennictwa raz w tygodniu w braniewskiej komendzie, a także zakaz opuszczania kraju. Sprawa ma charakter rozwojowy – policjanci nie wykluczają rozszerzenia kwalifikacji prawnej. O dalszym losie kobiety zdecyduje sąd. Grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności.