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Pijany 16-latek na hulajnodze jechał ulicą pod prąd

 Elbląg, Pijany 16-latek na hulajnodze jechał ulicą pod prąd
Fot. KMP Elbląg

16-latek jechał na jednym kole hulajnogą elektryczną, a gdy policjanci chcieli go zatrzymać, próbował im uciec. Okazało się, że jest pod wpływem alkoholu.

Jak informuje KMP w Elblągu 16-latek popełnił kilka wykroczeń, w tym jechał hulajnogą "pod prąd" po jezdni. Został zatrzymany w okolicy C.H. Ogrody. Nie posiadał karty rowerowej, czyli wymaganych uprawnień do kierowania hulajnogą. Policjanci zbadali go alkotestem, który wskazał 0,36 promila alkoholu w organizmie. Jak się okazało 16-latek pożyczył hulajnogę od jednego ze swoich kolegów. Odpowie przed sądem rodzinnym za popełnione wykroczenia. Kolega, który pożyczył mu hulajnogę odpowie za udostępnienie jej osobie, która nie powinna się nią poruszać z uwagi na brak uprawnień. Pożyczający zostanie też obciążony kosztami jej holowania. Hulajnoga trafiła bowiem na policyjny parking. 16-latek używał kasku ochronnego.


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