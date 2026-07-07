Ilu mieszkańców naprawdę ma dziś Elbląg?

Czy Elbląg drastycznie się wyludnia? GUS zastosował nowatorską metodę, szukając realnych śladów naszej obecności w bazach ZUS i NFZ. Wyniki dla naszego miasta dają do myślenia.

Główny Urząd Statystyczny przeprowadził nowatorskie badanie dotyczące faktycznej liczby osób mieszkających w polskich gminach i miastach. W przeciwieństwie do tradycyjnych spisów, tym razem eksperci szukali tzw. „śladów życia”.

„Podczas analiz zastosowano metody identyfikacji obecności osób w rejestrach w kraju, oparte na tzw. śladach życia, rozumianych jako aktywności potwierdzające, że dana osoba korzysta z usług lub wykonuje czynności wskazujące na jej prawdopodobne przebywanie w kraju” – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Mówiąc prościej: GUS sprawdził naszą realną aktywność w bazach danych takich instytucji jak ZUS, NFZ, urzędy skarbowe czy systemy oświatowe. Jeśli ktoś płaci tu podatki, chodzi do lekarza lub posyła dziecko do szkoły – zostawia ślad. Aby uniknąć pomyłek, w zestawieniu uwzględniono tylko te osoby, które pojawiły się w co najmniej dwóch niezależnych rejestrach.

Z analizy „śladów życia” wynika, że w Elblągu na koniec 2025 roku mieszkało realnie 112 899 osób. Tradycyjnie w naszym mieście przeważają kobiety – jest ich 59 054 (52,31 proc.), podczas gdy mężczyzn odnotowano 53 845 (47,69 proc.). W Elblągu mieszkało także 2 648 (2,35 proc.) cudzoziemców.

W poniższej tabeli przedstawiamy porównanie tych danych z analogicznym badaniem GUS na koniec 2024 roku:

Rok Liczba mieszkańców Mężczyźni Kobiety Cudzoziemcy 31 grudnia 2025 r. 112899 53845 59054 2648 31 grudnia 2024 r. 113743 54210 59533 2476

Liczby nie kłamią – w ciągu zaledwie dwunastu miesięcy z mapy Elbląga zniknęły 844 osoby. Warto zwrócić uwagę, że kiedy liczba Polaków zamieszkujących Elbląg maleje, wzrasta liczba cudzoziemców w naszym mieście.

I tu pojawia się niezwykle ciekawy wątek. Gdy zajrzymy do oficjalnego Raportu o stanie miasta Elbląga za 2025 rok, dowiemy się, że w połowie roku (stan na 30 czerwca) elblążan było... 111 580. To o ponad 1300 osób mniej, niż wykazało badanie śladów życia!

Z czego wynika ta rozbieżność? Po pierwsze z daty badania, ale po drugie – i najważniejsze – z zupełnie innej metodologii. Miejski raport bazuje głównie na sztywnych meldunkach. Tymczasem algorytm GUS szukał ludzi tam, gdzie faktycznie przebywają i pracują, biorąc pod uwagę m.in. adresy korespondencyjne czy zgłoszenia do ubezpieczeń.

Wychodzi więc na to, że w Elblągu żyje „w ukryciu” całkiem spora grupa osób, które choć nie są tu zameldowane, to właśnie tutaj toczy się ich codzienne życie.

A co Wy sądzicie o tych danych? Czy wyludnianie się Elbląga da się powstrzymać? Zapraszamy do merytorycznej i kulturalnej dyskusji w komentarzach.