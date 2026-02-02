Aresztowany po domowej awanturze

43-letnia kobieta trafiła do szpitala w ciężkim stanie po domowej awanturze w jednym z mieszkań przy ul. Dalekiej w Elblągu. Sąd aresztował partnera kobiety na trzy miesiące.

Do tragedii doszło w sobotę rano. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zastali 43-letnią kobietę, która wymagała pomocy medycznej. Policjanci, prowadząc resuscytację krążeniowo-oddechową, przywrócili jej funkcje życiowe. Na miejsce zostało wezwane pogotowie ratunkowe. Kobieta w stanie ciężkim trafiła do szpitala.

- Na miejscu interwencji policjanci zatrzymali dwie osoby.: 39-letniego partnera kobiety oraz jego 62-letnią matkę. Oboje byli pod wpływem alkoholu. Wobec 39-latka zawnioskowano o areszt tymczasowy. Dziś (2 lutego) sąd aresztował 39-latka na 3 miesiące – informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Prokurator postawił mężczyźnie zarzut nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu od 3 do 20 lat więzienia.