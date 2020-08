Policjanci przygotowani na ostatni weekend wakacji

fot. arch. policji

Wakacje dobiegają końca. Ostatni urlopowicze i koloniści wracają do domów. Za kilka dni rozpoczyna się rok szkolny. To co się zmieniło w porównaniu do lat ubiegłych to fakt, że wszystko to odbywa się z epidemią koronawirusa w tle. To co się nie zmieniło, to przygotowanie policjantów do pracy na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w celu zapewnienia spokojnych powrotów do domów i bezpiecznej drogi do szkoły.

Wieczory i poranki za oknami robią się coraz ciemniejsze i chłodniejsze. Z drzew coraz gęściej spadają liście, a z chmur deszcz. To znak, że kończą się wakacje, a jesienna aura – czy to nam się podoba, czy nie – zaczyna dawać znać o swoim rychłym nadejściu. Niby wszystko jest tak jak co roku, a jednak ze względu na epidemię koronawirusa, trochę inaczej. Ma to również wpływ na działania policjantów, którzy planując działania profilaktyczne i prewencyjne, związane m.in. z przypominaniem dzieciom i młodzieży o bezpiecznych zasadach poruszania się po drogach, muszą poprzedzić je odpowiednim przygotowaniem i zapewnieniem przestrzegania zasad związanych z reżimem sanitarno-epidemiologicznym. Te zasady muszą być przestrzegane również w trakcie kontroli, jakie przeprowadzać będą policjanci z komórek ruchu drogowego. W ostatni weekend wakacji policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem podróżujących m.in. poprzez kontrole prędkości samochodów i trzeźwości kierowców, którzy będą przejeżdżać przez Warmię i Mazury. Kontroli powinni się także spodziewać kierowcy autobusów, które będą rozwozić dzieci i młodzież wracającą z letniego wypoczynku do domów. A już za kilka dni – 1 września – wraz z początkiem roku szkolnego funkcjonariusze rozpoczną działania kontrolno-prewencyjne i edukacyjne „Bezpieczna droga do szkoły 2020”. Działania te mają na celu kształtowanie prawidłowych zachowań w ruchu drogowym, przede wszystkim u jego najmłodszych uczestników, zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okolicach szkół, placówek wychowawczych i edukacyjnych, a także zapewnienie bezpiecznego transportu dzieci i młodzieży szkolnej. Nie zostawiajmy przygotowań do jesieni na ostatnią chwilę! Pamiętajmy, że to my sami jesteśmy w pierwszej kolejności odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje i naszych bliskich. Dlatego zadbajmy o to, byśmy my także byli przygotowani na zmiany, jakie nas czekają. Wyciągnijmy z szaf i szuflad odblaski! Wieczorami i o poranku na zewnątrz z każdym tygodniem robi się coraz ciemniej, więc wychodząc o tej porze na drogę miejmy je założone w widocznym dla kierowców miejscu. Sprawdźmy i przygotujmy swoje samochody do nowego sezonu. Skontrolujmy prawidłowość oświetlenia, funkcjonowanie układów kierowniczego i hamulcowego, zastanówmy się nad wymianą wycieraczek. Wyjeżdżając autem zwracajmy uwagę na warunki drogowe. Woda z deszczu połączona ze spadającymi z drzew liśćmi, na drodze może stworzyć bardzo śliską mieszankę. Zadbajmy o to, by na drodze być bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego!

kom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu