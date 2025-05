Policyjny majowy weekend

Funkcjonariusze skontrolowali 82 pojazdy, zatrzymali 4 osoby poszukiwane oraz doprowadzili 17 osób do wytrzeźwienia. W efekcie prowadzonych działań nałożono 40 mandatów, sporządzono 4 wnioski o ukaranie do sądu, a w 116 przypadkach zastosowano pouczenia. Tak wyglądał majowy weekend oczami elbląskich policjantów.

Majowy weekend to czas wytężonej pracy nie tylko dla policjantów ruchu drogowego, ale również dla funkcjonariuszy prewencji. Od czwartku, 1 maja, policjanci z Elbląga przeprowadzili łącznie 442 legitymowania oraz interweniowali w 199 przypadkach. Funkcjonariusze skontrolowali 82 pojazdy, zatrzymali 4 osoby poszukiwane oraz doprowadzili 17 osób do wytrzeźwienia. W efekcie prowadzonych działań nałożono 40 mandatów, sporządzono 4 wnioski o ukaranie do sądu, a w 116 przypadkach zastosowano pouczenia.

Równolegle, elbląscy policjanci z wydziału ruchu drogowego prowadzą działania w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczny weekend – Majówka 2025". Choć kontrole wciąż trwają, już teraz można podsumować pierwsze dni działań

Od 1 maja na elbląskich drogach doszło do 24 zdarzeń drogowych, w tym jednego wypadku. Policjanci ujawnili 145 przypadków przekroczenia prędkości, z czego 5 kierowców znacznie przekroczyło dopuszczalny limit – o ponad 50 km/h. Zatrzymano 8 praw jazdy.

W ramach kontroli drogowych przebadano 984 kierowców na zawartość alkoholu. Dwóch z nich prowadziło pojazd w stanie nietrzeźwości. W pozostałych przypadkach interwencje kończyły się różnymi formami reakcji – policjanci udzielili 69 pouczeń, skierowali 20 wniosków o ukaranie do sądu oraz nałożyli 136 mandatów karnych.

Policja apeluje o ostrożność, rozwagę oraz przestrzeganie przepisów – nie tylko podczas długich weekendów. Bezpieczeństwo zależy od każdego uczestnika ruchu i społecznej odpowiedzialności.