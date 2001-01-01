Porzucił auto i uciekał piechotą przed policją (aktualizacja)

- W okolicach ulicy Fromborskiej w Elblągu, trwają poszukiwania 27-letniego mężczyzny, który swoim bmw nie zatrzymał się do kontroli drogowej I zaczął uciekać - informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu. Gdy został zatrzymany, okazało się, że miał przy sobie narkotyki.

- Mężczyzna stracił panowanie nad rozpędzonym autem, jego bmw miało kolizję przy zabudowaniach a 27-latek zbiegł pieszo. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności - informuje KMP w Elblągu.

Aktualizacja 26 września

- Po kilku godzinach poszukiwań został namierzony i zatrzymany przez policjantów kryminalnych w jednym z mieszkań w Elblągu. Podczas zatrzymania mundurowi znaleźli przy nim marihuanę i amfetaminę. Badanie wykazało, że 27-latek prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Okazało się także, że to osoba dobrze znana policjantom. Mężczyzna odpowie teraz za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, nie zatrzymanie się do kontroli drogowej oraz posiadanie narkotyków. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności - poinformował Jakub Sawicki z KMP w Elblągu.