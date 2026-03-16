UWAGA!

----

Pośredniczyli w nielegalnym zatrudnianiu obcokrajowców

Fot. KMP Elbląg

Policjanci z Warmii i Mazur wsparci przez funkcjonariuszy Straży Granicznej rozbili grupę przestępczą, która pośredniczyła w nielegalnym zatrudnianiu obcokrajowców w Polsce - informuje olsztyńska policja.

. W wyniku realizacji tej sprawy, zatrzymanych zostało do tej pory 6 osób. Prawie 200 cudzoziemców objętych zostało kontrolą, z czego wobec połowy wszczęto już postępowania zobowiązujące ich do powrotu do kraju pochodzenia.

Działania swoim zasięgiem objęły trzy województwa, angażując policjantów z wielu jednostek i liczne wsparcie ze strony Straży Granicznej.

- Policjanci operacyjni z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, również brali udział w realizowanych czynnościach przy tej sprawie - czytamy na Facebooku KMP Elbląg.

inf. KWP Olsztyn, KMP Elbląg

A moim zdaniem...

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
