Pomarańczowy marsz przejdzie przez miasto

Chcemy zwrócić uwagę Elblążan na problemy ludzi z niepełnosprawnościami – mówią działacze elbląskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia osób z Niepełnosprawnością Intelektualną I zapraszają mieszkańców miasta na marsz i piknik, który odbędzie się 5 maja

- W tym roku postanowiliśmy mocno zaakcentować dzień 5 maja. Tego dnia Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną obchodzi Dzień Godności osobny z Niepełnosprawnością Intelektualną. - mówiła Beata Peplińska-Strehlau, szefowa elbląskiego oddziału PSONI na dzisiejszej konferencji prasowej. - Chcemy zwrócić uwagę m.in. na to, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny są często traktowane jako osoby drugiej, a nawet trzeciej kategorii, są lekceważone. Chcemy zwrócić uwagę na nasze potrzeby i problemy. Z drugiej strony, 5 maja to też dzień przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami Potrzeby tego środowiska są wciąż traktowane marginalnie. Najlepszym dowodem są bariery architektoniczne, które występują niemalże wszędzie.

Pomarańczowy marsz wystartuje z placu Kazimiera Jagiellończyka. Uczestnicy przejdą trasą obejmującą Bramę Targową, katedrę pw. św. Mikołaja i przemarsz zakończą w parku Planty, gdzie jest planowany festyn.

- Na festynie nie zabraknie działań o charakterze zabawowym i integracyjnym takim jak m.in. malowanie twarzy, zabawy z chustą integracyjną. Będzie stanowisko sensoryczne, gdzie dzieci będą mogły bawić się różnego rodzaju masami czy też klockami. Będą self-adwokaci [osoby z niepełnosprawnościami, które opowiedzą o swoich doświadczeniach – przyp. SM], będzie też można coś zjeść – dodała Magdalena Dulny z elbląskiego oddziału PSONI.

Marsz odbędzie się 5 kwietnia (wtorek). Start z placu Jagiellończyka o godzinie 11; zbiórka uczestników od 10.30. Mile widziane pomarańczowe (kolor PSONI) elementy ubrania. Festyn w parku Planty rozpocznie się około godziny 12:30.