 Elbląg rozwija wsparcie dla seniorów!

Gmina Miasto Elbląg w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Inicjatywy Przyszłości” i Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 na realizację projektu pt.: “Senior w formie - rozwój usług społecznych w Elblągu”.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i poprawa jakości życia osób starszych z terenu Gminy Miasta Elbląg, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projekt obejmie 600 elbląskich seniorów, a także ich opiekunów i wolontariuszy.

W projekcie zaplanowano:

utworzenie i funkcjonowanie Miejsca Spotkań Aktywnych oraz Miejsca Informacji Senioralnej;

udzielanie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa specjalistycznego dla osób starszych i ich opiekunów;

usługi wytchnieniowe dla opiekunów osób niesamodzielnych,

wyjazdy integracyjno-aktywizujące dla seniorów,

wsparcie opiekunów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

usługi door to door dla seniorów i ich opiekunów,

prozdrowotne działania edukacyjne dla seniorów,

działania usprawniające i rekreacyjne dla seniorów,

organizacja wydarzeń o charakterze integracyjnym i międzypokoleniowym dla seniorów i ich opiekunów,

organizacja wsparcia seniorów poprzez wolontariat- funkcjonowanie Punktu Wolontariatu Senioralnego,

organizację szkoleń, wyjazdów szkoleniowych dla wolontariuszy,

warsztaty budujące więzi między wolontariuszami, a seniorami,

kampania na rzecz seniorów i rozwoju wolontariatu.

Grupy docelowe (zamieszkujące na terenie Gminy Miasto Elbląg):

seniorzy - osoby starsze w wieku 60+ (600 osób);

opiekunowie osób wymagających wsparcia – w wieku 18+ (120 osób);

wolontariusze - kadra jednostek pomocowych (280 osób).

Projekt realizowany będzie w okresie: 02.03.2026 r. - 31.12.2029 r.

Projekt „Senior w formie – rozwój usług społecznych w Elblągu” przewiduje dla uczestników wiele realnych i odczuwalnych korzyści – zarówno zdrowotnych, społecznych, jak i psychologicznych, m.in.:

Dla seniorów udział w projekcie to przede wszystkim poprawa jakości życia. Regularne zajęcia ruchowe i aktywności prozdrowotne wspierają kondycję fizyczną, pomagają utrzymać sprawność oraz zapobiegają chorobom związanym z wiekiem. Równie istotne są korzyści psychiczne – udział w spotkaniach i warsztatach przeciwdziała samotności, poprawia nastrój i daje poczucie przynależności. Seniorzy będą też mieli okazję rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać nowe umiejętności oraz budować relacje społeczne, a także skorzystać z usługi transportu i dotrzeć do zaplanowanego miejsca.

Dla opiekunów projekt może stanowić ważne wsparcie w codziennych obowiązkach. Szkolenia i warsztaty pomogą lepiej zrozumieć potrzeby osób starszych, nauczą skutecznej komunikacji i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Dodatkowo opiekunowie będą mogli skorzystać z chwili wytchnienia, co zmniejszy ryzyko wypalenia.

Dla wolontariuszy udział w projekcie to szansa na zdobycie cennego doświadczenia oraz rozwój kompetencji społecznych: szkolenia podstawowe i specjalistyczne (np. asystent osoby z niepełnosprawnością), wyjazdy szkoleniowe, warsztaty integracyjne, potrzebne wyposażenie do pracy oraz stałe wsparcie i doradztwo specjalisty ds. wolontariatu. Praca z seniorami uczy empatii, cierpliwości i odpowiedzialności. Może być też okazją do budowania więzi międzypokoleniowych oraz zwiększenia zaangażowania społecznego.

Ważne informacje:

Termin przyjmowania zgłoszeń: do wyczerpania miejsc (4 nabory)

Pobierz dokumenty: https://elblag.eu/aktualnosci/rekrutacja-uzupelniajaca-do-projektu-senior-w-formie.html

Odbierz/Złóż papierowo:

ul. 1 Maja 14 - Stowarzyszenie “Inicjatywy Przyszłości”

ul. Zw. Jaszczurczego 17/26 - Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblagu

Masz pytania? Pisz: senior@inicjatywyprzyszlosci.pl

Całkowity koszt projektu: 10 876 931,88 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 8 887 931,88 zł

Projekt „Senior w formie - rozwój usług społecznych w Elblągu” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021 - 2027. Program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027.

