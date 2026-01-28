Poszukiwany do odbycia kary

Sąd Rejonowy w Elblągu poszukuje listem gończym – Matusiak Artur lat 50, s. Zenona. Mężczyzna jest poszukiwany do dobycia kary:

- Kwalifikacja prawna: Art. 233 § 1 kk, 1 (jeden) rok pozbawienia wolności.

- Kwalifikacja prawna: Art. 286 § 1 kk, Art. 270 § 1 kk, 1 (jeden) rok 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności.

Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu osoby poszukiwanej o przekazanie ich na numer telefonu alarmowego 112 lub 47 734 17 55. Wszelkie informacje dot. poszukiwanego można przesyłać anonimowo na adres (policja@elblag.ol.policja.gov.pl).