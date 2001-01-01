Prokurator chce wyższej kary dla skazanych za pobicie na Hetmańskiej

Przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku toczy się sprawa Adama M. i Łukasza Ż., których skazano za pobicie Patryka Sz. na ulicy Hetmańskiej 6 sierpnia 2022 roku. Niespełna pół godziny po zdarzeniu mężczyzna zmarł. Prokurator w całości zaskarżył wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu i chce podwyższenia wymierzonych przez niego kar.

Przypomnijmy, że do tego tragicznego wydarzenia doszło 6 sierpnia 2022 roku. Po godz. 4 na ul. Hetmańskiej został znaleziony martwy mężczyzna. Początkowo policja zatrzymała pięć osób, które mogły mieć związek z tą sprawą: dwóch mężczyzn oraz trzy kobiety. Ostatecznie prokuratura postawiła zarzuty dwóm mężczyznom.

W tej sprawie 22 czerwca 2023 roku Sąd Okręgowy w Elblągu skazał Adama M. na rok i miesiąc pozbawienia wolności, Łukasza Ż. na rok pozbawienia wolności. Obaj skazani mieli także zapłacić zadośćuczynienie Monice L. (partnerka Patryka Sz.) 50 tys. zł, najmłodszemu synowi Patryka Sz. 50 tys. zł, nastoletniemu synowi i córce po 40 tys. zł. Matka Patryka Sz. miała otrzymać od skazanych 10 tys. zł.

- Chciałbym zaznaczyć, że nie mieliśmy tutaj do czynienia z żadnym zabójstwem czy z umyślnym spowodowaniem śmierci, ani z umyślnym spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu. Skutek w postaci śmierci, tak jak zarzuca oskarżyciel publiczny, miał być skutkiem nieumyślnym. Otóż na podstawie opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej sąd ustalił, że obrażenia, które zostały spowodowane działaniem oskarżonych (uderzenia pięściami) skutkowały rozstrojem zdrowia pokrzywdzonego na czas nie dłuższy niż 7 dni, a więc w systematyce kodeksu karnego był to lekki uszczerbek na zdrowiu. Pokrzywdzony nie był narażony na doznanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W ocenie sądu całe to zdarzenie nie wyróżniało się nadmierną intensywnością ani nadmierną brutalnością – wyjaśniał wówczas sędzia, uzasadniając wydany wyrok.

Z tym wyrokiem nie zgodziła się prokuratura, która wniosła apelację do sądu w Gdańsku. Prokurator zaskarżył wyrok w całości na niekorzyść oskarżonych.

Prokurator w przypadku uwzględnienia przez Sąd Apelacyjny zarzutu, iż zachowanie oskarżonych wyczerpywało znamiona przestępstwa z art. 158 par. 3 k.k. (pobicie, którego następstwem jest śmierć człowieka) wniósł o zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez przyjęcie wobec obu oskarżonych opisu i kwalifikacji prawnej czynu, jak w akcie oskarżenia oraz wymierzenie Adamowi M. kary 8 lat pozbawienia wolności, a Łukaszowi Ż. Kary 6 lat pozbawienia wolności. Alternatywnie, w przypadku niepodzielenia przez Sąd Apelacyjny powyższego zarzutu prokurator wniósł o zmianę zaskarżonego orzeczenia przez wymierzenie Adamowi M. kary 3 lat pozbawienia wolności, Łukaszowi Ż. – kary 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a w pozostałym zakresie – o utrzymania wyroku w mocy – informuje Anna Kanabaj – Michniewicz, koordynator ds. kontaktów sądu ze środkami masowego przekazu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Apelacja wpłynęła również od obrońców skazanych mężczyzn.

- Obrońca Łukasza Ż. wniósł o złagodzenie kary pozbawienia wolności poprzez wymierzenie w miejsce kary jednego roku - kary 10 miesięcy pozbawienia wolności, a także o uchylenie orzeczenia o środku kompensacyjnym (zadośćuczynieniu), względnie o pomniejszenie kwot przyznanych z tego tytułu. Również obrońca Adma M. wniósł o uchylenie orzeczenia o środku kompensacyjnym – informuje Anna Kanabaj – Michniewicz.

Kolejna rozprawa przed sądem w Gdańsku odbędzie się pod koniec października.

