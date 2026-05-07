Przemycał 43 kg haszyszu

 Elbląg, Przejście graniczne w Grzechotkach
Przejście graniczne w Grzechotkach (fot. Witold Sadowski, archiwum portEl.pl)

Mieszkaniec Elbląga został zatrzymany przez pograniczników na przejściu granicznym w Grzechotkach, gdy próbował przewieźć z Polski do obwodu królewieckiego 43 kg haszyszu. Narkotyki były ukryte w specjalnej skrytce.

Postępowanie w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Braniewie. 43-letniemu Arturowi M., mieszkańcowi Elbląga, postawiono zarzuty usiłowania przemytu z Polski do obwodu królewieckiego 43 kg haszyszu. Na wniosek prokuratury sąd aresztował go na trzy miesiące. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

- Złożył wyjaśnienia, które są obecnie weryfikowane – informuje Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu. = Na poczet przyszłych kar o charakterze finansowym zabezpieczono także pieniądze, ujawnione przy podejrzanym w chwili jego zatrzymania.

Mężczyźnie może grozić nawet 20 lat więzienia i wysoka grzywna od 1500 zł do nawet miliona złotych. Ponadto, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, w przypadku skazania za to przestępstwo sąd orzeka świadczenie pieniężna na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 1 do 60 tys. zł, może również orzec nawiązkę na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii w wysokości do 50 tys. zł.


