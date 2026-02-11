Rycerz stracił głowę, szukają jej służby

Poszukujemy głowy rycerza w przyłbicy, która została w sobotę skradziona w Pasłęku przez dwóch sprawców. 25 i 34-latka 10 lutego zatrzymali już policjanci z Pasłęka.

Obaj mężczyźni byli już notowani za kradzieże. Sprawcy twierdzą, że wyrzucili skradzionych element do pojemnika na śmieci na zapleczu ul. Kościuszki w Pasłęku.

Ktokolwiek miałby informacje o tym artefakcie lub znalazł go, prosimy o kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji w Pasłęku pod nr 47 734 19 00 lub mailowo: policja@elblag.ol.policja.gov.pl.