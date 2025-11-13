Śmiecił w lesie. Zapłacił mandat i musiał posprzątać

W minionym tygodniu strażnicy leśni Nadleśnictwa Elbląg we współpracy z policjantami z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Elblągu odszukali i ukarali osobę, która wyrzuciła śmieci do lasu. W tym przypadku w wykryciu sprawcy pomogły fotopułapki nadleśnictwa, dzięki którym namierzony został samochód sprawcy.

Sprawca wykroczenia nie tylko zapłacił mandat karny, ale także musiał posprzątać śmieci. Tym razem były to śmieci budowlane, a więc jeden z rodzajów śmieci najczęściej wyrzucanych do lasu. Straż leśna i policja oprócz pułapek wykorzystuje miedzy innymi także drony, co znacznie większa wykrywanie sprawców tego procederu. Nieocenione są także częste patrole lasu, realizowane również we współpracy straży leśnej z różnymi służbami. Strażnicy leśni Nadleśnictwa Elbląg współpracują w tym zakresie nie tylko z Komendą Miejską Policji w Elblągu ale także z innymi komisariatami policji naszego regionu, jak chociażby z komisariatem Policji w Tolkmicku.

Fot. Nadleśnictwo Elbląg

Nadleśnictwo Elbląg oprócz wykrywania sprawców zaśmiecania lasu, zajmuje się również jego sprzątaniem, zarówno przy obiektach turystycznych jak i w innych miejscach w lesie. Co roku w związku ze zbieraniem semici i ich utylizacją Nadleśnictwo Elbląg wydaje ponad 100 tys. zł.

Zalegające w lesie odpady nie tylko są nieestetyczne i wydzielają szkodliwe substancje, ale także stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia zwierzą. Często nieświadome zagrożenia spożywają niezdrowe dla nich produkty, wraz z opakowanymi co może doprowadzić do ich śmierci. W przypadku mniejszych zwierząt, niektóre pojemniki czy opakowania stają się dla nich śmiertelną pułapką.

Apelujemy o nieśmiecenie w lesie.