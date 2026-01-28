UWAGA!

----

Sprawa budżetu obywatelskiego. Prokuratura zawiesiła postępowanie

 Elbląg
Zdjęcie stanowi jedynie ilustrację tekstu (fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Od końca 2024 roku prokuratura na wniosek władz Elbląga prowadzi postępowanie w sprawie nieprawidłowości w głosowaniu nad budżetem obywatelskim (edycja 2024/2025). Niedawno zostało ono zawieszone. Dlaczego?

O sprawie informujemy od października 2024 roku, gdy okazało się, że ponad 400 papierowych kart do głosowania wzbudziło podejrzenia urzędników. Władze miasta powtórzyły głosowanie i powiadomiły Prokuraturę Rejonową, która od tego czasu sprawa, czy podpisy osób na kartach do głosowania nie zostały sfałszowane.

- Poddano procesowym oględzinom wszystkie karty do glosowania, których autentyczność zakwestionowano. Przesłuchano także w charakterze świadków pracowników Urzędu Miejskiego w Elblągu, mogących mieć wiedzę i informacje na temat przedmiotu postępowania. Przeprowadzono oględziny zapisu monitoringu z UM, na którym ujawniono osobę wrzucającą znaczną ilość dokumentów do urny do głosowania. W Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu są realizowane kolejne przesłuchania osób, których dane zostały zamieszczone na najprawdopodobniej podrobionych kartach do glosowania Od osób tych pobierane są jednocześnie wzory pisma - do ewentualnego badania przez biegłego z zakresu badania pisma ręcznego – informowała naszą redakcję w ubiegłym roku Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

W grudniu 2025 roku, jak się okazuje, postępowanie decyzją Prokuratury Rejonowej, zostało zawieszone.

- Przyczyną zawieszenia jest oczekiwanie na sporządzenie przez biegłego opinii z zakresu badania pisma ręcznego. Jest ona niezbędna do podjęcia dalszych czynności w sprawie , w tym decyzji o przedstawieniu zarzutów. Z informacji przekazanej przez biegłego wynika , że ma ona zostać sporządzona w terminie około 6 miesięcy – poinformowała nas dzisiaj prokurator Ziębka.

Dotychczas nikomu w tej sprawie nie postawiono zarzutów.

RG

